Situation kritisch: 534 Neuinfektionen bei 2831 Abstrichen – 3 Todesfälle

Bisher (01. November) wurden insgesamt 236.165 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 121.821 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (31. Oktober): 2.831Neu positiv getestete Personen: 534Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 8.916Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 236.165Gesamtzahl der getesteten Personen: 121.821 (+1.482)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachteCovid-19-Patienten/-Patientinnen: 203In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 70In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 81Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 17Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 315 (+3)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8.001 (darunter 3 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 28.900 (darunter 1.528 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 36.901Geheilte Personen: 2.970 (+0); zusätzlich 941 (+3) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden . Insgesamt: 3.914 (+3)Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 368, 231 geheiltPositiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 21 (15 geheilt)

