Sizilien: 13-Jährige von Gruppe vergewaltigt – „Tut mir nicht weh“

Täter identifiziert

„Ich flehe euch an, ich bitte euch, tut mir nicht weh, lasst mich laufen“, sagte das 13-jährige Mädchen zu der Gruppe. Es waren die letzten Worte des Mädchens, bevor es in den öffentlichen Toiletten des Parks der „Villa Bellini“ in Catania vergewaltigt wurde.Der 17-jährige Freund des Mädchens musste mitansehen, wie 2 Jugendliche der Gruppe die 13-Jährige vergewaltigten, während er von den anderen 5 Jugendlichen festgehalten wurde. Die mutmaßlichen Täter stammen aus Ägypten, 2 sollen minderjährig sein, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Nach der Vergewaltigung erstattete das Mädchen sofort Anzeige. 2 mutmaßliche Täter wurden von der 13-Jährigen erkannt, während sie sich bei den anderen nicht sicher war. Mithilfe ihres Freundes konnten die Ermittler aber auch die anderen 5 mutmaßlichen Täter identifizieren.Sie wurden angezeigt und werden am morgigen Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.