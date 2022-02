Sizilien: 6 Familienmitglieder sterben in einem Monat an Corona – alle ungeimpft

Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, handelt es sich bei den Opfern um den 80-jährigen Vater, der als erster Ende Dezember starb, die 78-jährige Mutter, einen 50-jährigen Sohn und 2 Schwestern im Alter von 55 und 52 Jahren. Auch die 91-jährige Schwiegermutter einer der beiden Schwestern starb an den Folgen von Covid-19.Der Vater, das erste Opfer, starb zu Hause nach der Ankunft der Rettungshelfer. Die anderen 4 Familienmitglieder starben im Krankenhaus Umberto I in Enna, wo sie Ende Dezember in schwerem Zustand eingetroffen waren. Die letzte Verstorbene der Familie, eine 52-jährige Frau, starb am Donnerstag.Die Hinterbliebenen berichten, dass es sich bei den Verstorbenen nicht um Impfgegner gehandelt habe, sondern dass sie Angst vor der Impfung gehabt hätten.

ansa/stol