Sizilien: Gestellter Suizid? Partner und Freund festgenommen

Hat die 25-jährige Vera Schiopu Suizid begangen. Die Ermittler glauben, es war ein Femizid. - Foto: © ANSA / Facebook Vera Schiopu

Bei den Festgenommenen handelt es sich um 2 Rumänen im Alter von 31 und 33 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, die 25-jährige Vera Schiopu aus Moldawien getötet und einen Suizid simuliert zu haben. Die Leiche wurde in einem Haus auf dem Land in Sferro bei Catania gefunden.Der Partner selbst hatte den Notruf abgesetzt und die Polizei über den tragischen Tod informiert. Die Ermittler glauben aber, er wollte einen Mord vertuschen.Bis noch ist wenig bekannt, weil der Fall einer strengen Geheimhaltungsstufe unterliegt. Es scheint aber, als hätten mehrere Elemente die Ermittler stutzig gemacht. Vor allem die Unfalldynamik, unübliche Verletzungen der Leiche und die Spuren am Tatort kamen den Ermittlern verdächtig vor. Auch die Aussagen der beiden mutmaßlichen Täter sind in Teilen widersprüchlich.Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Autopsie der Leiche soll weitere Details ans Licht bringen.In den vergangenen Wochen gab es in Italien viele Fälle von Gewalt gegen Frauen. STOL hat deswegen seine Leser befragt, was gegen Gewalt an Frauen und Frauenmorde unternommen werden muss. Hier lesen Sie die Einsendungen der Leser dazu.