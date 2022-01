Sizilien: Krankenpflegerin täuscht Impfungen vor – Festnahme

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Wie aus Videoaufnahmen hervorgeht, spritzte die Krankenpflegerin den Impfstoff in eine Binde und setzte die Spritze am Arm der Patienten an, ohne Flüssigkeit zu injizieren. Dafür wurde die 58-Jährige wegen Betrugs festgenommen, berichteten italienische Medien am Samstag.Die Festgenommene ist Kollegin einer Krankenpflegerin in derselben Impfstation in Palermo, die im Dezember mit einem bekannten Impfgegner auf Sizilien sowie 3 weiteren Männern festgenommen worden war, wie italienische Medien berichteten. Auch diese Krankenpflegerin hatte pro vorgetäuschter Impfung 100 Euro verlangt. Aufgedeckt hatte die Polizei diesen Betrug im Dezember durch Aufnahmen von Überwachungskameras:In Italien sind bereits mehrere Betrügereien mit Impfungen ans Licht gekommen. Ein Arzt aus der mittelitalienischen Stadt Ascoli Piceno wurde vor einigen Tagen wegen des Verdachts festgenommen, 150 Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben. Damit sollen 73 Menschen Impfzertifikate erhalten haben, obwohl ihnen keine einzige Dosis gespritzt wurde, lautet der Verdacht der Ermittler. Dem Arzt wird schwerer Betrug vorgeworfen.

apa/stol