Sizilien: Mutter tötet kleine Tochter und täuscht Entführung vor

In diesem Grundstück wurde die Leiche gefunden, die Ermittlungen laufen. - Foto: © ANSA / ORIETTA SCARDINO

Die kleine Elena aus Tremestieri etneo, einer Gemeinde in Catania, galt seit Montag als vermisst. Ihre Mutter, die 23-jährige Martina Patti, meldete bei den Carabinieri eine Entführung. Demnach sollen 3 vermummte Männer das Mädchen, das im Juli 5 Jahre alt geworden wäre, und ihre Mutter auf einer Straße angehalten haben.Laut Aussagen der Mutter bedrohten die Männer die Frau und entführten ihre Tochter.Die Aussagen der Mutter erschienen den Ermittlern aber von Beginn an wenig glaubwürdig. Am Dienstag im Verhör gestand die Mutter schließlich den Carabinieri und der Staatsanwaltschaft, dass sie das Mädchen getötet habe.Die Entführung sei nur ein Vorwand gewesen, um den Mord zu vertuschen. Die Leiche des Kindes wurde am Dienstagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Grundstück gefunden, einige Meter vom Haus entfernt, in dem die Mutter und ihre kleine Tochter wohnten.Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen weiter.