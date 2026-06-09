Die Feierlichkeiten sollen sich über drei Tage erstrecken. Das Paar ist seit neun Jahren zusammen und hat einen gemeinsamen Sohn, den dreijährigen Cesare Augusto.<BR \/><BR \/>Die Beziehung zwischen Ramazzotti und Cerza begann vor rund neun Jahren über gemeinsame Freunde. Als „Kupplerin“ gilt Sara Daniele, Tochter des Singer-Songwriters Pino Daniele und enge Freundin von Aurora. Seit dem ersten Treffen in London hat das Paar ein gemeinsames Leben aufgebaut, weitgehend abseits derMedien und mit bewusst zurückhaltendem Umgang mit der Öffentlichkeit.<BR \/><BR \/>Aurora Ramazzotti wuchs als Tochter zweier prominenter Eltern im Rampenlicht auf, hat sich jedoch im Laufe der Jahre eine eigene öffentliche Rolle erarbeitet - unter anderem in Fernsehen, sozialen Medien sowie durch ihr Engagement gegen Körperstereotype. Goffredo Cerza mit italienisch-britischen Wurzeln hält sich dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, ist jedoch fest in ihr gemeinsames Leben eingebunden. Die Verlobung fand am 1. Dezember des vergangenen Jahres statt. Die Nachricht verkündete Ramazzotti anschließend selbst über Instagram.<h3>\r\nAbgeschirmte Feier geplant<\/h3>Nach Medienberichten soll die Hochzeit im Schloss Xirumi Serravalle in Lentini in der Provinz Syrakus stattfinden. Das Paar besichtigte rund<BR \/>20 Locations in zwei Regionen, bevor die Entscheidung auf Lentini fiel. Das Schloss gilt als geeignete Kulisse für eine weitgehend abgeschirmte Feier.<BR \/><BR \/>Geplant ist ein sogenanntes „VIP-Retreat“-Format mit mehrtägigem Programm, darunter Abendessen, gemeinsame Aktivitäten und Live-Musik.Im Gespräch ist zudem ein möglicher Auftritt von Eros Ramazzotti, der seiner Tochter im Rahmen der Feier ein privates Konzert geben könnte.<BR \/><BR \/>Die Gästeliste ist noch nicht vollständig bekannt, einige Namen gelten jedoch als wahrscheinlich. Erwartet werden unter anderem die Geschwister der Braut: Sole und Celeste, die Töchter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi, sowie Raffaella Maria und Gabrio Tullio aus der Beziehung von Eros Ramazzotti und Marica Pellegrinelli. Auch eine Teilnahme der Influencerin Chiara Ferragni sowie von Moderatorin Diletta Leotta und ihrem Ehemann, dem deutshen Fußballer Loris Karius, gilt als möglich. Beide hatten zuvor selbst an der Hochzeit Ramazzottis teilgenommen.