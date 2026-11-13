Mit dem Programm „Giovani Talenti Sicilia“ will die Regionalregierung unter Renato Schifani der Abwanderung junger Menschen in andere italienische Regionen oder ins Ausland entgegenwirken.<BR \/><BR \/>Vorgesehen ist eine Unterstützung von 10.000 Euro jährlich über einen Zeitraum von drei Jahren. Voraussetzung ist ein Hochschulabschluss mit der Bestnote „110 e lode“, sowie ein durchgehender Wohnsitz auf Sizilien während der gesamten Förderdauer. Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden. Auch über die Verwendung des Geldes müssen die Empfänger keine Rechenschaft ablegen. Insgesamt sollen für das Programm jährlich zehn Millionen Euro bereitgestellt werden.<BR \/>Die Förderung ist Bestandteil des Haushaltsentwurfs für 2027, dem die Regionalregierung diese Woche zugestimmt hat. Neben Maßnahmen zur Förderung junger Menschen sieht der Finanzplan auch Investitionen in Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Unternehmen und Familien sowie Unterstützung für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen vor.<BR \/><BR \/>Noch sind allerdings nicht alle Einzelheiten geklärt. So ist bislang offen, ob die Förderung rückwirkend gelten soll und ob eine Altersgrenze für die Antragsteller vorgesehen ist. Auch die konkreten Modalitäten für die Bewerbung stehen noch nicht fest. Die Maßnahme muss zunächst vom sizilianischen Regionalparlament endgültig verabschiedet werden.<BR \/>Mit dem Bonus will die Regionalregierung nach eigenen Angaben nicht nur verhindern, dass qualifizierte Hochschulabsolventen die Insel verlassen, sondern auch die Gründung neuer Unternehmen vor Ort fördern. Junge Talente sollen ihre beruflichen Perspektiven verstärkt auf Sizilien entwickeln.<BR \/><BR \/>Zusätzlich sieht der Haushaltsplan jährlich zehn Millionen Euro vor, um die Zinsbelastung von Krediten zu senken, die Universitäten für die Sanierung und Modernisierung studentischer Einrichtungen aufgenommen haben. Damit sollen die Qualität der Hochschulen, das Studienangebot und die Infrastruktur für Studierende verbessert werden.<BR \/>„Wir wollen ein Sizilien schaffen, das Chancen bietet, seine Talente fördert und die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre festigt“, erklärte Regionalpräsident Schifani. Die finanzielle Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ermögliche es seiner Regierung, neue Maßnahmen zugunsten junger Menschen, der Beschäftigung, der Familien und der Unternehmen auf den Weg zu bringen.