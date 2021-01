SJR: „Rückkehr in den Präsenzunterricht ist wichtiges Signal“

Der SJR hat sich in den letzten Wochen bei zahlreichen Treffen und Aussprachen mit Entscheidungsträgern für die baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht auch für Oberschüler ausgesprochen, zumal der Fernunterricht aus Sicht des SJR nur eine Notmaßnahme für den Fall der angeordneten Quarantäne sein sollte und nicht als gleichwertiger Ersatz für den Regelbetrieb gelten kann.„Der Präsenzunterricht, wenn auch leider nicht zu 100 Prozent, gibt dem Alltag der Oberschüler nun wieder eine gewisse Routine und Stabilität. Geregelte Tagesabläufe und auch gerade soziale Kontakte sind für die Entwicklung junger Menschen wichtig“ gibt SJR-Geschäftsführer Kevin Hofer zu bedenken. Der Fernunterricht kann reelle Kontakte nicht ersetzen.Eine Studie des Marktforschungsunternehmens IPSOS, im Auftrag von Safe the Children, hat zu Tage befördert, was man im SJR schon befürchtet und vermutet hat - der Fernunterricht wird oftmals zu schöngeredet: Italienweit wird aufgrund des Fernunterrichts mit 34.000 Schulabbrechern gerechnet, 35 Prozent der Jugendlichen klagen über eine Verschlechterung der Schulausbildung und für 46 Prozent ist es ein verlorenes Jahr.„Als Gesellschaft muss es unser Ziel sein unseren Kindern und Jugendlichen eine bestmögliche Schulbildung zukommen zu lassen, auch wenn dies bedeutet, dass wir in Pandemiezeiten mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um einen sicheren Schulbetrieb garantieren zu können“, so Rainer. Die Potenzierung des Schülertransportes sowie Monitorings und zusätzliche Tests an Oberschulen durchzuführen sei daher zu begrüßen. Besonders da sich die Oberschulen nicht als Antreiber der Pandemie erwiesen haben.Der Südtiroler Jugendring (SJR) ist die Dachorganisation der Kinder- und Jugendorganisationen Südtirols und fördert das Ehrenamt und die Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen, sensibilisiert für kinder- und jugendrelevante Themen, fördert und fordert Kinder- und Jugendpartizipation, fördert demokratische Prozesse, unterstützt kulturelle Vielfalt, setzt sich im Sinne der Qualitätsentwicklung für die Entwicklung seiner Mitgliedsorganisationen ein, strebt Kooperationen an und bietet Jugendberatung, bekannt unter „Young+Direct“, an. Ihm gehören zurzeit 16 Mitgliedsorganisationen an, und er vertritt ca. 59.000 Mitglieder.Der SJR versteht sich als lernende Organisation, die sich laufend weiterentwickelt, Impulsgeber für erforderliche Entwicklungen in der Gesellschaft, Kompetenzzentrum für Partizipation, Sprachrohr für die Anliegen und die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, das umfassende und verbindende System für eigenständige Mitgliedsorganisationen, die sich verbindlich der Arbeit für Kinder und Jugendliche verschrieben haben und Brückenbauer zwischen den Generationen, den Sprach- und Volksgruppen, den Kulturen und Religionen und zwischen den öffentlichen Institutionen und der Gesellschaft. Er startet gesellschaftspolitische Initiativen und ist politischer Ansprechpartner zu Jugendfragen. Er agiert dabei stets parteipolitisch unabhängig.

