Im Rahmen der Ausbildung absolvierten die Teilnehmer praktische Einheiten auf präparierten Pisten, bei denen Abfahrtstechnik, Geschwindigkeitskontrolle und Notfallmanöver im Mittelpunkt standen. Ergänzend dazu fanden theoretische Lektionen zu Sicherheit in Skigebieten, Schnee- und Wetterkunde sowie Erste Hilfe im alpinen Umfeld statt, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Nach bestandenen Abschlussprüfungen erhielten 16 Beamte die Spezialisierung zum Carabiniere-Skifahrer. Sie sollen bereits in der kommenden Wintersaison in Skigebieten im Einsatz stehen – zur Überwachung der Pisten sowie im Dienst für die Sicherheit von Bürgern und Touristen.