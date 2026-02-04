<BR \/><BR \/>Bei intensive Kontrollen stießen die Carabinieri der Kompanie Meran kürzlich bei der Bergstation der Liftanlage im Skigebiet Meran 2000 auf einen 35-jährigen Urlauber aus dem Vereinigten Königreich. <BR \/><h3>\r\nVerdacht: Drogen vor der Abfahrt konsumiert <\/h3>\r\nBeim Briten sollen die Beamten laut einer Aussendung einen Geruch wahrgenommen haben, der auf Rauschgift hindeutete. Tatsächlich soll der Verdächtige eine geringe Menge Marihuana bei sich getragen haben – die Carabinieri vermuten, dass er zwischen den Abfahrten auf den Pisten das Rauschgift konsumiert haben könnte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Brite als Konsument gemeldet. <BR \/><BR \/>In einem anderen Fall hielt eine Streife der Carabinieri einen Wagen in St. Martin in Passeier an. Der Mann an Bord, ein 42-Jähriger, der auf dem Heimweg war, soll laut Angaben der Behörden fünf Gramm Kokain bei sich getragen haben. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht ermittelt. <h3>\r\nObdachloser (26) mit über 30 Gramm Drogen erwischt <\/h3>\r\nWegen derselben Straftat wurde auch ein 26-Jähriger ohne festen Wohnsitz angezeigt. Er soll sich am Bahnhof Burgstall aufgehalten und fast 31 Gramm Haschisch und Marihuana bei sich getragen haben. Das Rauschgift sei verpackt und in Form von 12 Dosen verkaufsbereit gewesen, berichten die Carabinieri. <BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter werden die intensiven Kontrollen zur Prävention von Drogendelikten und weiteren illegalen Verhaltensweisen fortführen, heißt es abschließend.