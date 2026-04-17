<BR \/>Nach dem Ende der Wintersaison ziehen die Carabinieri der Station Sexten eine umfassende Bilanz ihrer Tätigkeit im Skigebiet Drei Zinnen Dolomiten. Auch in diesem Winter standen laut Aussendung Überwachung, Hilfeleistung und Sicherheit für die zahlreichen Urlaubsgäste im Mittelpunkt, die für ihre Skiwoche ins Pustertal gereist waren.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 270 Einsätze verzeichnet. Der Großteil davon stand im Zusammenhang mit Unfällen von Skifahrerinnen und Skifahrern. In vielen Fällen leisteten die Einsatzkräfte Erste Hilfe für verletzte Personen und sorgten in enger Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten für eine schnelle Versorgung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302408_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch der Schutz von Familien spielte eine wichtige Rolle: Mehrere Kinder, die sich auf den Pisten verirrt hatten, konnten rasch aufgefunden und ihren Eltern zurückgebracht werden. Ebenfalls häufig kam es zu versehentlichem Skitausch, der dank der Kontroll- und Vermittlungsarbeit der Carabinieri geklärt werden konnte.<BR \/><BR \/>Von großer Bedeutung war zudem die Rückgabe verlorener Gegenstände und Wertsachen. Darüber hinaus gelang es den Beamten, den Verantwortlichen für zwei Skidiebstähle im Skigebiet ausfindig zu machen und anzuzeigen.