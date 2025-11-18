<BR \/> Am Dienstagmorgen wurden in fast allen Ortschaften Südtirols Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen, von minus 1 Grad Celsius in Bruneck, bis minus 7 Grad in Wolkenstein und sogar minus 9 Grad in Sulden. Dank dieses deutlichen Temperatursturzes können die Schneekanonen nun auf voller Leistung arbeiten. <BR \/><BR \/>Für morgen wird ein weiterer Rückgang erwartet, mit Tiefstwerten im Tal zwischen minus 3 und minus 10 Grad Celsius. Am Donnerstag wird zum „künstlichen" auch natürlicher Schneefall dazukommen: Die Flocken werden teils bis auf 600 Meter Seehöhe fallen, wie der Meteorologe Dieter Peterlin erklärt. <BR \/><BR \/>Dolomiti Superski bereitet sich auf die Wintersaison vor, die in den ersten Gebieten am 29. November beginnt, während die anderen Talschaften, einschließlich der Pisten an der Sellaronda, ab dem 4. Dezember öffnen werden.