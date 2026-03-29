Eine Gruppe von etwa 20 Tourengehern war vom Erdemolo-See (2.005m) durch den Wald in Richtung Fersental abgefahren. Auf etwa 1.600 Metern Meereshöhe passierte das Unglück: Ein 67-jähriger Skitourengeher aus der Provinz Venedig schlug mit dem Kopf gegen einen Baum, verlor das Bewusstsein und musste mit dem Hubschrauber der Bergrettung Trient ins Krankenhaus Santa Chiara gebracht werden.<BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte sicherten den Mann zunächst mit einer Trage seilten ihn dann bis zur darunterliegenden Straße ab, wo er schließlich übernommen wurde. <BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ärzte vom Samstagabend sei der Zustand des Mannes ernst.