Laut Bürgermeister Peter Volgger hat die Neue Rosskopf GmbH einen Antrag zur Änderung des Landschaftsplanes bei der Gemeinde Sterzing eingereicht, um mit der Verbindungsbahn das Landschaftsschutzgebiet Vallmingtal überqueren zu können. Der Antrag wurde nach der Vorprüfung durch die Gemeindekommission für Raum und Landschaft am 8. Juni für die strategische Umweltprüfung SUP an die Landesämter für Luft und Lärm, Natur, Landschaftsschutz, Wildtiermanagement und Landschaftsplanung sowie das Forstinspektorat übermittelt.<BR \/><BR \/>Bis jetzt liegt laut Volgger nur eine Antwort des Forstinspektorates vor: „Sollten die Ämter ein positives Gutachten abgeben, wird der Stadtrat die Einleitung des Verfahrens zur Abänderung des Landschaftsplanes beschließen“. Wenn dies erfolgt, könnten innerhalb von 60 Tagen Anmerkungen eingebracht werden, über die und den Antrag dann die für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zuständige Landesabteilung befindet. Sollte diese den Antrag gutheißen, muss in der Folge der Gemeinderat und als letzte Instanz die Landesregierung darüber entscheiden.<BR \/><BR \/>„Ein positives Ergebnis dieses Verfahrens bedeutet nicht den Bau der Verbindungsbahn, sondern dass der Überflug des Tales möglich wäre“, unterstreicht Volgger. Es wäre der erste Schritt für die weitere Projektierung.<BR \/><BR \/>Der Präsident der Neuen Rosskopf GmbH Paul Eisendle ergänzt, dass für das aufgezeigte Verfahren eine Vorarbeit geleistet werden musste und eine Machbarkeitsstudie samt Umweltbericht vorzulegen war. Genehmigt sei bisher noch nichts.<BR \/><BR \/>„Das Ziel und die Aufgabe der zwei betroffenen Seilbahngesellschaften ist, die touristische Zukunft des Wipptals zu sichern“, betont Eisendle. Er zeigt sich offen für die Meinung des AVS, mit dem es, wie mit den Grundeigentümern bereits Gespräche gab. Er betont aber auch, dass sich „moderne touristische Infrastrukturen und der Schutz der Natur nicht ausschließen“. <BR \/><BR \/>Da noch kein Projekt vorliegt, tut sich Eisendle mit der Frage nach der geplanten Bahn schwer. Angedacht ist eine (eingleisige) Pendelbahn mit breiter Seilführung und Gondel für 100 Personen. Diese würde von der Bergstation Ladurns bis zur Bergstation der Panoramabahn am Rosskopf (mit zwei Stützen) geführt. Neue Pisten wird es laut Eisendle keine geben.