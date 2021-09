Sky Alps: 7 Destinationen im Winter

Sky-Alps-Präsident Josef Gostner kündigt an, dass heuer im Winter vom Flugplatz Bozen aus Berlin, Hamburg und Düsseldorf angeflogen werden, weiters Kopenhagen, London, Rotterdam und Brüssel. Die Preise für die Flüge werden sich auf 149 Euro bis etwa 220 Euro belaufen – pro einzelnen Flug. „Wir sind keine Billigfluglinie – das haben wir immer schon gesagt“, meint Gostner.Diese Destinationen werden jeweils 2 Mal die Woche angeflogen. Start ist der 13. Dezember. Rotterdam, London, Brüssel und Kopenhagen werden bis März 2022 angeflogen, Düsseldorf, Hamburg und Berlin hingegen auch danach, bis November 2022, sagt Massimo Baldessari, Chief Executive Officer von Sky Alps.Für Frühbucher wird es Angebote geben. Buchen kann man ab kommendem Wochenende – über Reisebüros, über die Webseite oder über Flugsuchmaschinen wie Kiwi, Kayak oder Skyscanner. Zum Einsatz kommen werden 2 Dash-Q-40-Flugzeute – Maschinen mit einer Kapazität von 78 Plätzen, mit denen sämtliche Destinationen angeflogen werden. Die Flugzeiten für die angebotenen Ziele sind kurz – von einer Stunde und 25 Minuten nach Berlin oder Düsseldorf bis 2 Stunden und 20 Minuten nach London oder Kopenhagen, berichtet Pilot Alex Spinato.Den Touristen werden Flüge oder Urlaubspakete angeboten. Zielgruppe sind Touristen aus dem Norden, die für einen Kurzurlaub von 3 bis 4 Tagen oder auch für eine Woche oder länger nach Südtirol kommen, zum Skifahren, gut Essen, Wellness, Wandern, Golf spielen, usw.Die Vorteile des Fliegens liegen für Gostner auf der Hand: Auf der Autobahn sei die Verkehrssituation aufgrund der endlosen Staus inzwischen katastrophal geworden. Wer von Frankfurt mit dem Auto nach Südtirol fahren wolle, wisse nicht, wann er dann am Ende ankomme.Für den Sky-Alps-Präsidenten steht auch fest: Die Zukunft der Mobilität gehört den Elektroflugzeugen. „Die E-Flugzeuge werden das ökologischste Fortbewegungsmittel überhaupt.“ Diese Flugzeuge seien sehr leise – wie Drohnen. Zudem müsse man für die Elektroflieger keine neue Infrastruktur bauen. Und: Deren Erhaltung koste nur 30 Prozent im Vergleich zu einem traditionellen, turbinenbetriebenen Flugzeug.Denn: „Beim E-Flugzeug drehen viel weniger Teile“, erklärt Gostner. „Wir verhandeln bereits mit der Finnair: Diese Fluggesellschaft baut 19-sitzige Regionalflugzeuge, welche 2026 ausgeliefert werden. In den USA gibt es Transportflieger, die ebenfalls in wenigen Jahren geliefert werden. Die Entwicklung schreitet sehr schnell voran. Die Welt will eine ökologische Transformation“, betont der Sky-Alps-Präsident.Rom-Flüge sind für die Sky Alps vorerst kein Thema mehr. Die Geschäftsreise-Fliegerei werde wohl auch in naher Zukunft kaum mehr gefragt sein – da man Meetings, Verwaltungsratssitzungen usw. inzwischen online abwickle.

hof/stol