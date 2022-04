Slowene stiehlt Flugzeug in Italien: 3,5 Jahre Haft

Das Urteil wurde von einem Gericht der französischen Stadt Aix-en-Provence gefällt, wie italienische Medien berichteten.Die Staatsanwaltschaft von Aix-en-Provence wird voraussichtlich am 3. Mai über die Freigabe des Flugzeugs, ein viersitziges, einmotoriges Leichtflugzeug, entscheiden.Die Justizbehörden der norditalienischen Stadt Alessandria haben zudem gegen den Slowenen ein Verfahren wegen Einbruchs eingeleitet, weil der Mann ein Hangarfenster eingeschlagen hatte, um das Flugzeug zu stehlen. Warum der Mann die Cessna stahl und wohin er eigentlich fliegen wollte, blieb weiterhin unklar.Die Cessna wurde einer Pilotenschule in Novi Ligure gestohlen. „Wir hoffen, dass die Angelegenheit schnell geklärt wird“, sagte Paolo Visentini, einer der Inhaber der Flugschule: „Das ist eine sehr merkwürdige Angelegenheit, in die wir (...) verwickelt sind, und wir verstehen nicht, warum. Auf einem Foto habe ich den Slowenen unter den Besuchern des Flughafens und der Schule nicht erkannt“, so Visentini.