„Smart Working ja, aber nicht auf Kosten der Arbeitnehmer“

In Italien wurde das Smart Working als Arbeitsmodell mit dem Gesetz Nr. 81/17 erstmals definiert. Diese neue Methode soll dem Arbeitnehmer mehr Freiheit, Zeitersparnis und Autonomie ermöglichen und ihn gleichzeitig motivieren, seine Arbeit gerne zu machen. Durch die Abkopplung von Arbeitszeit und Arbeitsort steht es dem Mitarbeiter nämlich frei, selbst zu entscheiden, wo und wann er seine Arbeit erledigt.„In der grundsätzlichen Ausrichtung können dieser neuen Arbeitsform durchaus positive Aspekte abgerungen werden“, sagt der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler.Dieses neue Arbeitsmodell birgt aber auch einige Risiken. So kann der Arbeitgeber die verrichtete Arbeit beispielsweise nicht mehr so gut kontrollieren. Aber auch für den Mitarbeiter kann das Smart Working einen gefühlten Eingriff in die Privatsphäre bedeuten. Aufgrund des erhöhten Strom- und Internetverbrauchs sowie durch den Erwerb von technischer Arbeitsausstattung fallen den Arbeitnehmern zudem zusätzliche Kosten an.„Es muss dringend geklärt werden, wer diese Zusatzkosten übernimmt. Auf keinen Fall dürfen diese Kosten auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden. Deshalb ist Smart Working kollektivvertraglich gut zu regeln und in diesem Zusammenhang muss klar zwischen Smart Working und Telearbeit differenziert werden“, stellt Renzler fest.In vielen Bereichen kann Smart Working als innovative Arbeitsform eingesetzt werden. Dies zum einen, um die Produktivität und den Umsatz eines Unternehmens zu steigen. Andererseits kann eine Arbeitsstelle dadurch attraktiver gemacht werden.„Wir leben in einer technologischen Zeit und sollten die zur Verfügung stehenden Ressourcen so gut wie möglich nutzen. Durch eine sinnvolle Regelung des Smart Working werden sich zukünftig sicherlich viele Vorteile ergeben. Allerdings müssen die Rechte der Arbeitnehmer gewahrt und unbedingt durch Kollektiv- oder Zusatzverträge geregelt werden, denn individuelle Abkommen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind zumeist zum Nachteil der Arbeitnehmer. Und das darf nicht sein“, fasst der Landtagsabgeordnete Renzler zusammen.

