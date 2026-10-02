Im Interview spricht der Pädagoge darüber, was Jugendliche heute wirklich beschäftigt und wie Prävention bis 2050 aussehen könnte.<BR \/><BR \/><b>Herr Kohler, Sie waren mit am Start, als das Forum Prävention vor 25 Jahren in den Kinderschuhen steckte – was hat sich seit damals verändert?<\/b><BR \/>Peter Kohler: Waren wir anfangs eine kleine Fachstelle für Suchtvorbeugung mit fünf Personen, arbeiten wir heute mit 50 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aus einem Fachbereich, der Suchtprävention, sind über die Jahre neun inhaltliche Themenkomplexe entstanden.<BR \/><BR \/><b>Welche Bereiche sind das konkret?<\/b><BR \/>Kohler: Heute sammelt sich im Forum eine umfassende Expertise zu Themen wie Suchtprävention, Gesundheitsförderung sowie Essstörungs-, Gewalt- und Suizidprävention. Auch die Themen psychische Gesundheit, digitale Mediennutzung sowie Jugend-, Jugendkultur- und Familienarbeit werden im Forum behandelt.<BR \/><BR \/><b>Nicht nur die Expertise im Forum Prävention hat sich erweitert, sondern auch die Themen, die junge Menschen beschäftigen. Was ist heute stärker präsent?<\/b><BR \/>Kohler: In den vergangenen Jahren hinzugekommen sind vor allem die Themen Körperbilder und Körperzufriedenheit. Viele Jugendliche stellen sich die Frage: Bin ich richtig so, wie ich bin? Themen wie Geschlechtsidentität oder auch die Frage, was einen Mann und eine Frau heute ausmacht, sind ebenfalls präsenter. Auch über Angst- und Panikattacken wird heute deutlich mehr gesprochen als noch vor 25 Jahren. Digitale Lebenswelten – ob das Smartphone, Social Media, Künstliche Intelligenz oder Spiele – sind natürlich ebenfalls zentral.<BR \/><BR \/><b>Sie sprechen von einer wachsenden Bedeutung dieser digitalen Lebenswelten. Verändert dieser Umstand die Art und Weise, wie Prävention funktioniert?<\/b><BR \/>Kohler: Auf jeden Fall. Zum einen ist Präventionsarbeit viel stärker im digitalen Raum präsent und aktiv, beispielsweise über Webseiten, Newsletter, Accounts in den sozialen Medien, Apps, Podcasts oder die Nutzung von KI. Zum anderen ist die Nutzung von digitalen Medien an sich auch ein eigenes Feld für die Prävention, mit allen Risiken, die für Nutzerinnen und Nutzer einhergehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367262_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Jugendliche genießen in Südtirol nicht den besten Ruf. Hat sich dieser Blick auf die junge Generation in den vergangenen 25 Jahren verändert?<\/b><BR \/>Kohler: Dieser negative Blick auf die junge Generation ist mehr oder weniger gleich geblieben. Er ist hauptsächlich von Sorge und weniger von Zuversicht geprägt. Andererseits hat jedoch der Diskurs darüber, was Kinder und junge Menschen brauchen, um gesund aufzuwachsen, enorm zugenommen. Dieser Trend ist vor allem seit der Corona-Pandemie spürbar. <BR \/><BR \/><b>Wo gibt es in der Präventionsarbeit noch Nachholbedarf?<\/b><BR \/>Kohler: Dieser liegt vor allem in der Prävention für ältere Menschen. Gesund ins hohe Alter zu kommen, wird wohl ein Bereich sein, an dem uns noch jede Menge Arbeit bevorsteht.<BR \/><BR \/><b>Angesichts globaler und lokaler Krisen dürfte die Herausforderung in den kommenden 25 Jahren sicherlich nicht weniger werden. Worauf muss sich die Präventionsarbeit einstellen?<\/b><BR \/>Kohler: In 25 Jahren bin ich 86, zwei Jahre jünger als mein Vater heute. Sollte es das Forum Prävention dann noch geben, hoffe ich, dass es auch etwas für meine Generation anbieten kann, vielleicht auch in Verbindung mit KI. Wenn sich die Präventionsarbeit so weiterentwickelt wie in den letzten 25 Jahren, so hoffe ich, dass wir von 0 bis 99 Jahren gut entwickelte strukturelle Präventionsprogramme haben: angefangen bei den Frühen Hilfen über Sozialarbeit im Kindergarten bis hin zu evidenzbasierten Schulprogrammen, die Menschen und die Gesellschaft dabei unterstützen, ihre Potenziale zu entwickeln und gesund zu bleiben.