Ein technischer Fehler hat in der Nacht auf Montag zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz in Asso (Provinz Como) geführt. Kurz nach 2 Uhr nachts schlugen die Notrufzentralen Alarm: Ein Smartwatch-Signal deutete darauf hin, dass sich ein Wanderer in unwegsamem Gelände des Triangolo Lariano in Not befinde.<BR \/><BR \/>Daraufhin rückten mehrere Spezialeinheiten der Feuerwehr aus Como und Canzo mit den Höhenrettern der Einheit Saf sowie freiwillige Helfer des Bergrettungsdienstes aus, um eine Suchaktion einzuleiten.<BR \/><BR \/>Doch die groß angelegte Suche verlief anders als erwartet: Der angeblich vermisste Wanderer befand sich wohlbehalten in seiner Wohnung.<BR \/><BR \/> Offenbar war das Smartwatch-Notrufsignal durch einen Sturz des Geräts in den eigenen vier Wänden ausgelöst worden. Die Uhr hatte automatisch eine „stille“ Notrufmeldung abgesetzt, die den Behörden lediglich die Position und den Hinweis „Person am Boden“ übermittelt hatte.<BR \/><BR \/>Für die Einsatzkräfte war es ein falscher Alarm – glücklicherweise ohne tragische Folgen.