Als „Aufschrei in der Not“ bezeichnete die Snami gestern bei ihrer Pressekonferenz den Streik ihrer Mitglieder. Die Gewerkschaft fordert nicht weniger als eine Rolle rückwärts in der Hausarztmedizin, ansonsten drohe dieser das Aus.<BR \/><BR \/>„Mit diesem Streik fordern wir die Institutionen nachdrücklich auf, ernsthaft über die getroffenen Entscheidungen nachzudenken und die zukünftigen Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen“, erläuterte Snami-Pressesprecher Dr. Simon Kostner, Hausarzt in Gröden. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte er. <BR \/><BR \/>Doch sei man nicht nur von den jüngsten Entscheidungen des Gesundheitsministeriums sowie der Südtiroler Landesverwaltung sehr enttäuscht, man befürchte vielmehr den Zusammenbruch der Allgemeinmedizin. Ohne ein Umdenken, eine Kehrtwende, würden in naher Zukunft „viele Patientinnen und Patienten keinen Hausarzt mehr haben, jedenfalls keinen im Sinne eines Vertrauensarztes“, prophezeite Dr. Simon Kostner. <BR \/><BR \/>Konkret sind es vorwiegend vier Punkte, die das Blut der Snami-Hausärzte ins Wallen bringen: der sog. „ruolo unico“, der fehlende Mutter- bzw. Elternschutz, die fehlende Facharztausbildung sowie die überbordende Bürokratie bei nicht funktionierender Digitalisierung. <BR \/><BR \/>Kurzum, so Dr. Kostner: „Der Hausarztberuf ist ein großer Stress geworden, total frustrierend, ja unerträglich: Wen wundert es da, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte einen großen Bogen um die Hausarztausbildung machen, die älteren in die Frühpension flüchten oder innerlich kündigen?“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72169766_quote" \/><BR \/><BR \/>Dabei seien die Hausärzte das Fundament der Gesundheitsversorgung, betonte Dr. Doris Gatterer, Hausärztin am Ritten. <BR \/><BR \/>Ihr großer Vorteil als Vertrauensärzte sei, dass sie ihre Patienten oft über Jahre kennen. Das fördere u.a. die Diagnosegenauigkeit, fördere die Befolgung medizinischer Empfehlungen und ermögliche eine individuelle, ganzheitliche Betreuung. Und das sei nicht nur gut für den Patienten, sondern entlaste das Gesundheitssystem und reduziere die Kosten. <BR \/><BR \/>Mit der Einführung der Gemeinschaftshäuser gehe eben dieser Vorteil verloren, betonte Dr. Luca Garbin, Hausarzt in Brixen: „All dies, für ein Projekt, das noch keine Struktur für die Betreuung chronisch Kranker hat und das ohne die Arzt-Patient-Beziehung und die Kontinuität der Versorgung niemals die Standards der bereits in unseren Allgemeinpraxen angebotenen Versorgung in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit erreichen kann.“<BR \/><BR \/><b>Ein Arzt, zwei Rollen<\/b><BR \/><BR \/>Der 2024 eingeführte „Medico di ruolo unico“ vereint die Aufgaben des Hausarztes mit Diensten in den Gemeinschaftshäusern. Die Wochenstundenzahl, die der Arzt für die stundenweise Tätigkeit außerhalb seiner eigenen Praxis leisten muss, ist umgekehrt proportional zur Anzahl der Patienten (zwischen 38 und sechs Stunden). Die Regelung betrifft dabei nur Allgemeinmediziner, die ab dem 1. Jänner dieses Jahres eingestellt wurden bzw. werden. Dieses System, so kritisierte Dr. Luca Garbin, Hausarzt in Brixen, führe nicht nur zu Ungleichheiten zwischen den Hausärzten und erschwere die Arbeitsplanung. Das bedeute vor allem eine Verschlechterung der Versorgung der fragilsten Patienten.<BR \/><BR \/><b>Kein Facharzt<\/b><BR \/><BR \/>In Europa sei Italien das einzige Land, in dem Allgemeinmedizin keine Facharztausbildung sei, erklärte Dr. Giuliano Piccoliori, Hausarzt in Gröden. Südtirol gebühre dabei zwar das Lob, den dreijährigen Ausbildungslehrgang so praxisnah wie möglich zu gestalten, ein Ersatz sei dies nicht. Zudem müssten neue Kollegen mit dem ersten Tag der Ausbildung sowohl Dienst in den Gemeinschaftshäusern übernehmen als auch eine Praxis. Er rechnete vor: „20 Wochenstunden Ausbildung und 24 für das Gemeinschaftshaus – und man hat noch keinen einzigen seiner Patienten angeschaut.“ Mit diesem System könnten die Jungen nicht gut auf den Beruf vorbereitet sein, „das ist absoluter Irrsinn“.<BR \/><BR \/><b>„Bürokratielabyrinth“<\/b><BR \/><BR \/>Der Sanitätsbetrieb beziehe bei der Digitalisierung die Hausärzte nicht mit ein, klagte Dr. Klemens von Luterotti, Hausarzt in Kaltern, also diejenigen, die tagtäglich damit arbeiten müssten. Das Ergebnis: Aufgaben, die Praxis- oder Verwaltungspersonal übernehmen könnten, müssten jetzt die Ärzte selber erledigen. Das gehe der Zeit für die Patienten verloren. Zudem sei man noch immer von einer ordentlichen digitalen Vernetzung weit entfernt, und die elektronische Patientenakte EGA sei „überreguliert und benutzerunfreundlich“. Dr. Pietro Murrali, Hausarzt in Leifers, ergänzte: „Viele Befunde können wir noch immer nur sehen, wenn der Patient sie uns in Papierform in die Hand gibt.“<BR \/><BR \/><b>Vereinbarkeit<\/b><BR \/><BR \/>Zur „fehlenden Vereinbarkeit“ von Familie und Beruf äußerte sich Dr. Astrid Marsoner, Hausärztin in Niederdorf und Präsidentin der Südtiroler Ärztekammer. Das neue System sei eine Mischform zwischen Freiberuf und Angestelltenverhältnis, habe aber nicht die jeweiligen Vor-, sondern die Nachteile herausgepickt. So müssten junge Kollegen – acht von zehn, mittlerweile Frauen – zwar wie Angestellte Dienstzeiten im Gemeinschaftshaus ableisten, allerdings ohne soziale Absicherung wie Elternzeiten, bezahlten Krankenstand oder Urlaubsgeld. Gleichzeitig sei man nämlich weiter Freiberufler und müsse in der eigenen Praxis vom Tupfer bis zur Praxishilfe (fast) alles zahlen.