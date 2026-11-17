Dem Dachverband International Diabetes Federation (IDF) zufolge lebt weltweit bereits jeder neunte Mensch zwischen 20 und 79 Jahren, 589 Millionen Menschen, mit Diabetes, einer dauerhaften Erhöhung der Zuckerwerte im Blut, heißt es von der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS).<BR \/><BR \/> Davon haben mehr als 90 Prozent Typ-2-Diabetes, und 252 Millionen haben trotz Erkrankung keine Diagnose und erhalten keine Behandlung. Bis 2050 werde die Zahl der Erwachsenen mit Diabetes auf 853 Millionen anwachsen, mit gewaltigen Kosten für die Gesundheitssysteme, warnt die IDF. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO Diabetes schon vor Jahren zur Pandemie erklärt hat.<h3>\r\nEntscheidend ist Zusammensetzung der Ernährung über einen langen Zeitraum<\/h3>Was bräuchte es, um die Diabetes-Pandemie einzudämmen? Einmal mehr, das zeigen Studien übereinstimmend, ist die Ernährung ein besonders wirksamer Hebel, um einer Erkrankung vorzubeugen. Dabei komme es laut den Experten der Deutschen Diabetes Gesellschaft Thomas Skurk und Stefan Kabisch weniger auf einzelne Nährstoffe wie Zucker oder Fett und auch nicht auf das einzelne Stück Torte am Nachmittag an. Entscheidend sei vielmehr die Zusammensetzung der Ernährung über einen langen Zeitraum, also die Ernährungsweise insgesamt.<h3>\r\nDie Ernährung<\/h3>Einer US-amerikanischen Studie (O’Hearn et al. 2023) zufolge waren im Jahr 2018 rund 70 Prozent der Diabetes-Typ-2-Neuerkrankungen in 184 Ländern auf ungünstige Ernährungsmuster, hauptsächlich auf einen zu geringen Verzehr von Vollkornprodukten sowie einen zu hohen Verzehr von raffiniertem Weizen und Reis (Weißbrot, weiße Nudeln, weißer Reis u.ä.), von Wurstwaren und von rotem Fleisch, zurückzuführen.<BR \/><BR \/> Eine chinesische Studie (Xie et al. 2025), identifizierte einen hohen Verzehr von verarbeitetem Fleisch und einen hohen Konsum von zuckergesüßten Getränken als Hauptfaktoren für die Zunahme der Diabetes-Erkrankungen zwischen 1990 und 2021 in über 200 Ländern. Eine Übersichtsstudie des Deutschen Diabeteszentrums (Neuenschwander et al. 2019) belegt ebenfalls einen Zusammenhang zwischen einem hohen Verzehr von rotem Fleisch, verarbeitetem Fleisch und Speck sowie einem hohen Konsum zuckerhaltiger Getränke und dem vermehrten Auftreten von Typ-2-Diabetes, während viele Vollkornprodukte sowie Getreideballaststoffe in der Ernährung das Erkrankungrisiko senken. <h3>\r\nMehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse<\/h3>Und eine Analyse des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (Schwingshackl et al. 2017) kam zum Schluss, dass sich das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, durch die Umstellung auf eine optimale Ernährung mit reichlich Gemüse, Obst, Vollkorn- und Milchprodukten bei gleichzeitigem Verzicht auf rotes und verarbeitetes Fleisch sowie zuckergesüßte Getränke rechnerisch um bis zu 80 Prozent reduzieren lässt.<BR \/><BR \/>„Die Ergebnisse der Studien bestätigen das enorme präventive Potenzial einer gesundheitsförderlichen Ernährung und die bestens bekannten Empfehlungen“, unterstreicht Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol. „Konkret bedeutet das: mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Nüsse, Vollkorn- anstelle von raffiniertem Getreide, Wasser bzw. ungesüßte Getränke anstelle von zuckergesüßten und zuckerhaltigen Getränken und nicht zuletzt einen ,sparsamen' Verzehr von verarbeitetem und rotem Fleisch.“<BR \/><BR \/>Die Deutsche Diabetes Gesellschaft fordert darüber hinaus politische Maßnahmen, damit die gesündere Entscheidung für Menschen in ihrem Alltag die einfachere Entscheidung wird. Dazu zählen eine Herstellerabgabe auf zuckergesüßte Getränke (Zuckersteuer), die Befreiung von der Mehrwertsteuer für Gemüse und Obst, die verpflichtende Einführung des Nutri-Score sowie das Verbot der Werbung für ungünstige Lebensmittel, wenn diese sich an Kinder richten.