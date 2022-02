So bereitet sich Südtirol auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor

Hunderttausende Menschen treibt der Krieg in der Ukraine in die Flucht, vor allem Frauen und Kinder suchen Unterkunft und Schutz. Auch Südtirol bereitet sich darauf vor, Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen. Heute am Abend werden die ersten Frauen und Kinder aus der Ukraine im Pustertal erwartet. + Von Ulrike Huber und Ruth Passler