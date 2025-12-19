Außerdem hat sich ein zweiter Bieter, der anonym bleiben will, für den selben Betrag einen zweiten Abend in Barbara Prantls Hofküche gesichert.<BR \/><BR \/>Heute können Sie sich eine Einlage des wohl bekanntesten Südtiroler Kabarettisten „Luis aus Südtirol“ sichern. Es wird dies der allerletzte Auftritt dieses Ausnahmekünstlers sein, der heuer seine Karriere beendet. Der Zuschlag erfolgt auch heute um 18.25 Uhr. <BR \/><BR \/>Alle Versteigerungen können im Internet über <a href="https:\/\/www.suedtirolhilft.org\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolhilft.org<\/a> aufgerufen werden. Neben der genauen Beschreibung können Interessierte auch das aktuelle Gebot und das Auktionsende aller noch offenen Versteigerungen einsehen, sowie Gebote abgeben. Mitgesteigert werden kann auch telefonisch unter 0471\/443033.