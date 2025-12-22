Der Zuschlag erfolgt auch heute um 18.25 Uhr.<BR \/><BR \/>Diese allerletzte Versteigerung kann unter <a href="https:\/\/www.laltoadigeaiuta.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolhilft.org<\/a> aufgerufen werden. Neben der genauen Beschreibung können Interessierte auch das aktuelle Gebot und das Auktionsende einsehen, sowie Gebote abgeben. <BR \/><BR \/><b>Mitgesteigert werden kann auch telefonisch unter 0471\/443033.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Der morgige Dienstag steht dann ganz im Zeichen des Spendens. Beim traditionellen Spendenmarathon auf „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ wird 15 Stunden lang über „Südtirol hilft“ berichtet und beispielhaft Fälle vorgestellt, in denen geholfen wurde.