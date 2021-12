So feiern die Südtiroler Weihnachten

Wunschzettel an das Christkind, leckeres Essen und „Stille Nacht“ – in Südtirol gibt es rund um das Weihnachtsfest allerhand Bräuche.In der Adventszeit stimmen sich die Südtiroler auf das Weihnachtsfest ein. An den 4 Adventsonntagen versammeln sich Familien rund um den selbst gemachten Adventskranz und singen gemeinsam Lieder, sprechen Gebete und lesen Geschichten. Am 5. Dezember finden im ganzen Land Krampusumzüge statt, bevor am 6. Dezember der Nikolaus seine Gaben bringt. Auch das Keksebacken darf in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Die „Spitzbuabm“ sind wohl die beliebtesten Kekse der Südtiroler. Die Kinder schreiben dem Christkind einen Wunschzettel und öffnen jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders, was die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen soll.Was wäre Weihnachten ohne Krippe und Christbaum? Viele Südtiroler haben eine selbst gemachte Krippe, die sie am Nachmittag des 24. Dezembers aufstellen. Anders als in vielen Ländern der Welt, steht in vielen Südtiroler Wohnzimmern keine Nordmanntanne, sondern eine Fichte. In den Dörfern fällen die Freiwilligen Feuerwehren des Landes Bäume, die für eine freiwillige Spende von den Dorfbewohnern am Samstag vor Weihnachten abgeholt werden können. Beim Schmücken des Christbaums hilft die ganze Familie mit. Bevor das Christkind endlich kommt, geht es für viele Familien in die Kindermette. Nach der Mette bringen die Kinder das Betlehem-Licht mit nach Hause. Sobald das Glöckchen läutet, ist das Christkind da und unter dem leuchtenden Weihnachtsbaum liegen bunte Geschenke. Entweder in der Kirche, oder später zu Hause – das Lied „Stille Nacht“ wird wohl von den meisten Familien an Heiligabend gesungen.Auch am Weihnachtstag geht man traditionell in die Kirche. Zu Mittag kommt festliches Essen, wie beispielsweise ein Braten auf den Tisch. Besonders wichtig an diesem Tag ist das Zusammensein mit der Familie. Aber warum feiern wir Weihnachten eigentlich und wieso beschenken wir uns? Testen Sie Ihr Wissen im großen STOL-Weihnachtsquiz.Auch die Tage nach Weihnachten sind von Bräuchen bestimmt. Mit dem 6. Januar, dem Dreikönigstag, enden die Rauhnächte. In dieser Zeit wird im Haus und am Hof mit Weihrauch geräuchert, um das Böse zu vertreiben. Auch die Sternsinger ziehen nun durch das Land und sammeln Spenden und bringen Segen.Rund um das Weihnachtsfest gibt es in Südtirol viele gemeinsame Traditionen. Doch zu Weihnachten hat wohl jede Familie ihre ganz eigenen Bräuche, die Jahr für Jahr nicht fehlen dürfen.

jot