Schon von Weitem begrüßt Papst Leo XIV. die Besucher von Chiclayo. Natürlich steht der Pontifex nicht selbst an der vielbefahrenen Straße, sondern sein steinernes Abbild. Die rund sechs Meter hohe Statue war erst im vergangenen November feierlich enthüllt worden. Damit erinnert die 270.000-Einwohner-Stadt an „ihren“ Bischof, von 2015 bis 2023 stand er an der Spitze des gleichnamigen Bistums. Die Menschen berichten, dass er mehr im Stillen agierte, vorsichtig und überlegt handelte. So soll er sich besonders für die Armen eingesetzt und die Caritas gefördert haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365306_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nZwischen Freude und Hoffnung<\/h3>In einigen Wochen wird Leo XIV. nun an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehren. „Für mich bedeutet sein Besuch Freude, Hoffnung und Dankbarkeit“, sagt Edinson Farfán, Bischof von Chiclayo und Nachfolger des Papstes: Freude über ein glückliches Volk, das bereits in den Tagen vor der Ankunft des Heiligen Vaters feiern wird; Hoffnung, denn ein apostolischer Besuch bringt stets auch eine Botschaft der Hoffnung. „Er kommt, um uns im Glauben zu stärken. Er kennt die Wirklichkeit unserer Gemeinden und die Realität Perus“, sagt der Bischof. <BR \/><BR \/>Und schließlich Dankbarkeit, „denn es ist das Volk, das uns durch seinen einfachen Glauben evangelisiert“, so Farfán. Das habe Leo XIV. selbst in einer Ansprache hervorgehoben: „Ich habe sehr viel von ihnen gelernt.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365309_image" \/><\/div>\r\nEine besondere Atmosphäre ist auch in der Kathedrale von Chiclayo spürbar. An einem Sonntagabend im August ist die Kirche während des Gottesdienstes bis auf den letzten Platz gefüllt, viele Menschen stehen an den Seiten. Nach der Messe gehen zahlreiche Gläubige zu einem Priester, der sie mit Weihwasser segnet. Doch wer meint, die Kathedrale leere sich nun, irrt. Während die einen das Gotteshaus verlassen, strömen bereits die Nächsten hinein. Binnen weniger Minuten sind die Plätze wieder besetzt und die nächste Messe beginnt. „Wir feiern am Sonntag acht Gottesdienste, und alle sind immer so voll“, erzählt Bischof Farfán. Dabei handelt es sich wohl nicht um einen „Leo-Effekt“: Das ist in Chiclayo bereits seit Jahren so.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365312_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEine besondere Überraschung<\/h3>Für den Besuch des Papstes hat man sich in Chiclayo etwas Besonderes einfallen lassen: Die Kathedrale erhält einen neuen Altar. Angefertigt wird er mehr als 500 Kilometer entfernt, dort, wo statt Wüste und Meer schneebedeckte Sechstausender die Landschaft prägen: in Huaraz. Der bekannte Bergsteigerort in den Anden ist Sitz der Steinmetzwerkstatt <BR \/>„Artesanos Don Bosco“, die aus der christlichen Bewegung „Operazione Mato Grosso“ (OMG) hervorgegangen ist. Mittlerweile genießt die Werkstatt über die Grenzen Perus hinaus einen guten Ruf für ihre sakrale Kunst. <BR \/><BR \/>„Als der heutige Papst noch Bischof von Chiclayo war, nahm er Kontakt zu uns auf und bat uns, einen- neuen Altar für die Kathedrale zu entwerfen“, erzählt Architekt Josef Prinoth, der in Peru aufgewachsen ist und dort lebt. Sein Vater ist der Grödner Laienmissionar Matteo Prinoth. Zur Umsetzung kam es damals jedoch nicht. Papst Franziskus berief Robert Prevost zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe, Prevost übersiedelte nach Rom. <BR \/><BR \/>Nun, bei seiner Rückkehr nach Chiclayo, möchte man ihn überraschen: Sein Nachfolger nahm deshalb erneut Kontakt zur Steinmetzwerkstatt auf. „Daraufhin haben wir die ursprüngliche Idee des heutigen Papstes wieder aufgegriffen und neu ausgearbeitet“, sagt Prinoth. Die Arbeiten am neuen Altar laufen auf Hochtouren; Leo XIV. soll ihn bei seinem Besuch einweihen.<BR \/><BR \/>Zwei Tage wird Leo XIV. in Chiclayo verbringen. „Sein Zimmer ist bereits vorbereitet und fertig eingerichtet“, erzählt Bischof Edinson Farfán. Ein Teil des Programms steht schon fest: Im Heiligtum „Nuestra Señora de la Paz“ wird der Papst mit Geistlichen und Laien der Diözese zusammentreffen. „Dort wird er über die gemeinsame Verantwortung der verschiedenen Dienste in der Kirche und über die Notwendigkeit eines Seelsorgeplans sprechen. Dies war ihm bereits ein Anliegen, als er hier in Chiclayo wirkte“, berichtet sein Nachfolger. Anschließend wird er die Universität Santo Toribio besuchen, deren Großkanzler er war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365315_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nGemeinde mit Bedeutung<\/h3>Auch ein Abstecher nach Zaña ist geplant. Diese Pfarrei hat eine besondere Bedeutung für Papst Leo XIV. Hier befindet sich das älteste Augustinerkloster Südamerikas. Es wurde 1584 gegründet. „Der Papst hatte als Augustiner eine große Verbundenheit mit diesem Ort und kam sehr gerne hierher, um zu beten“, erzählt Pfarrer P. David Farfán Guerrero. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76428636_quote" \/><BR \/><BR \/>Er hatte auch erkannt, dass es hier bis heute große soziale Herausforderungen gibt. Immer wieder kommt es zu Trinkwassermangel, zudem besteht im Gesundheits- und Bildungsbereich großer Handlungsbedarf. „Deshalb haben wir eine Schule aufgebaut, die von der Pfarrei verwaltet wird“, berichtet Farfán Guerrero. Einer der Förderer dieses Projekts war der heutige Papst Leo XIV. Während seiner Zeit in Chiclayo arbeitete er gut mit dem Pfarrer von Zaña zusammen. „Der Herr hat uns auf denselben Weg gestellt“, sagt Farfán Guerrero. <BR \/><BR \/>Im vergangenen September besuchte er ihn in Rom. Die beiden stehen weiterhin in Kontakt, auch wegen eines besonderen Jubiläums: Es ist der 300. Jahrestag der Heiligsprechung des heiligen Toribio von Mogrovejo. Dieser begann seine pastorale Tätigkeit als Bischof in Zaña und starb auch dort. An der vermeintlichen Stelle seines Todes wurde eine kleine Kapelle errichtet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365318_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In deren Umgebung herrscht geschäftiges Treiben. Handwerker sind mit den Vorbereitungen für den Papstbesuch beschäftigt. Selbst an einem Sonntag ruhen die Arbeiten nicht. „Man bemüht sich, alles so schnell wie möglich fertigzustellen“, erklärt Farfán Guerrero. Hier wird Papst Leo XIV. zunächst in der Kapelle beten und anschließend eine Botschaft an die Pfarrgemeinde richten. Und man hofft auf weitere Initiativen: Eine davon wäre, dass die peruanische Regierung den heiligen Toribio wegen seines Einsatzes gegen die Sklaverei in dieser Region zum Schutzpatron der Menschenrechte erklärt. <h3>\r\nWas man sich in Callao wünscht<\/h3>Erwartet wird der Besuch des Papstes auch in der Hafenstadt Callao. Dort war er von 2020 bis 2021 der Apostolische Administrator der Diözese. Regelmäßig reiste er mit dem Auto auf der mehr als 13 Stunden langen Strecke zwischen Chiclayo und Callao. Auch dort hinterließ er Spuren. „Der Gedanke, den Papst wieder bei uns zu haben und ihn so nahe erleben zu können, erfüllt uns mit Begeisterung und Hoffnung“, sagt P. Johnny Martín Gamboa Olaya. Als Dekan stand er regelmäßig mit dem damaligen Apostolischen Administrator in Kontakt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365321_image" \/><\/div>\r\nEr beschreibt ihn als einfachen Menschen mit gutem Urteilsvermögen, der die Fähigkeit besaß, zuzuhören. Auch nach dem Weggang von Prevost blieben die beiden in Kontakt. Als dieser zum Kardinal ernannt wurde, gratulierte P. Johnny ihm. Dieser antwortete ihm per Handynachricht: „Danke, bete für mich.“ <BR \/><BR \/>P. Johnny hatte sogar eine Vorahnung. Nach dem Tod von Papst Franziskus ging er mit dem Gedanken schlafen, dass der nächste Papst vielleicht jemand sein könnte, den er bereits kannte. In jener Nacht träumte er von Robert Prevost. „Als später die Wahl stattfand und die Nachricht bekannt wurde, war die Freude riesig. Es war etwas, das ich mir niemals hätte vorstellen können“, erinnert er sich. Nun wird der „peruanische“ Papst heimkehren. „Unser Wunsch ist es, dass der Papst mit dem Papamobil von Lima nach Callao und dort durch die Straßen fährt, damit die Menschen ihn sehen können. Schließlich war er unser Apostolischer Administrator“, sagt P. Johnny. Wer weiß, vielleicht geht der Wunsch in Erfüllung. Ein wenig Zeit bleibt bis zum Besuch schließlich noch.