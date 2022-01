So heftig kann ein „milder“ Covid-Verlauf sein

Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Südtirol liegen unentwegt auf einem hohen Niveau. Die gute Nachricht: Infektionen mit der Omikron-Variante nehmen häufiger einen milden Verlauf. Was „mild“ bedeutet und dass das eine schwere Belastung für den Körper sein kann, erklärt Dr. Elke Maria Erne, Primarin der Abteilung Infektionskrankheiten am Bozner Krankenhaus.