In neun italienischen Städten – Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria und Rom – wurde die Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. Damit sind nicht nur die Risikogruppe in der Bevölkerung, sondern auch die gesunden Menschen aufgrund der extremen Wetterverhältnisse gefährdet. <BR \/><BR \/>In Südtirol wird es derweil nicht mehr ganz so heiß. Für den heutigen Freitag sind Höchstwerte von bis zu 32 Grad vorhergesagt, dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Abend können mit Durchzug einer Kaltfront örtlich teils heftiger Gewitter entstehen. <BR \/><BR \/>Am Wochenende bleibt es hingegen freundlich mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad.