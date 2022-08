So impft Südtirol

Allen Personen über 60 Jahren wird die Viertimpfung empfohlen, sofern die Impfung oder auch letzte Corona-Infektion länger als 120 Tage her ist. Auch vulnerable Patientinnen und Patienten ab 12 Jahren, sogenannte „ultrafragile“ Personen, können sich einen Termin vormerken. Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren beträgt nun 78,87 Prozent (Stand 04.08.2022).Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.120.173 (+2.360)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.083.068 (+2.280)Erstdosis: 406.416 (+18)Zweitdosis: 389.186 (+29)Drittdosis: 273.771 (+256)Viertdosis: 13.691 (+1.975)Vollständig geimpfte Personen : 400.739 (+24)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.067.907 (+2.262)Erstdosis: 399.597 (+17)Zweitdosis: 383.227 (+29)Drittdosis: 271.521 (+253)Viertdosis: 13.558 (+1.961)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.450 (+2)Zweitdosis: 30.308 (+1)Drittdosis: 26.968 (+23)Viertdosis: 6.242 (+464)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.336 (+1)Zweitdosis: 41.533 (+2)Drittdosis: 34.859 (+41)Viertdosis: 4.080 (+879)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.586 (+0)Zweitdosis: 51.404 (+1)Drittdosis: 41.976 (+51)Viertdosis: 2.834 (+614)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 73.066 (+0)Zweitdosis: 70.966 (+1)Drittdosis: 54.277 (+28)Viertdosis: 350 (+13)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.121 (+1)Zweitdosis: 58.576 (+2)Drittdosis: 41.486 (+24)Viertdosis: 110 (+3)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.899 (+2)Zweitdosis: 48.336 (+2)Drittdosis: 30.240 (+27)Viertdosis: 46 (+1)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.410 (+4)Zweitdosis: 55.978 (+5)Drittdosis: 34.100 (+43)Viertdosis: 27 (+1)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.441 (+1)Zweitdosis: 25.697 (+7)Drittdosis: 9.863 (+19)Viertdosis: 2 (+0)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 8.101 (+7)Zweitdosis: 6.387 (+8)Drittdosis: 2 (+0)Viertdosis: 0 (+0)80+: 91,64%70+: 91,18%60+: 89,44%50+: 85,18%40+: 80,28%30+: 78,96%18+: 80,26%5 - 17: 46,60%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,87%Pfizer BioNTechErstdosis: 284.032Zweitdosis: 276.305Drittdosis: 105.847Viertdosis: 11.423ModernaErstdosis: 41.496Zweitdosis: 60.295Drittdosis: 167.905Viertdosis: 2.268Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.113Zweitdosis: 45.576Drittdosis: 4Viertdosis: 0Johnson & JohnsonErstdosis: 12.065Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Viertdosis: 0Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 8.089Zweitdosis: 6.572Drittdosis: 6Viertdosis: 0NovavaxErstdosis: 391Zweitdosis: 239Drittdosis: 4Viertdosis: 0