So impft Südtirol: Der aktuelle Report

Im Vergleich zur vergangenen Woche kamen 27.446 Impfungen dazu, die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen beläuft sich nunmehr mit Stand Donnerstag (1. Juli) auf 446.326.Eine erste Impfdosis erhalten haben 270.657 Personen, das sind 50,6 Prozent der Gesamtbevölkerung bzw. 57,7 Prozent der impfbaren Bevölkerung über 12 Jahre.42,2 Prozent der impfbaren Südtiroler Bevölkerung oder 197.976 Personen, sind vollständig immunisiert. Derzeit werden viele Zweitimpfungen durchgeführt, diese Woche waren es 21.650, dennoch sind auch 5796 erste Impfungen dazugekommen.Am heutigen Freitag finden Open Vax Days in Kurtatsch und in Natz-Schabs statt, am 4. Juli wird im Ahrntal geimpft und am 9. Juli in Mühlbach.(Stand: 1. Juli)Anzahl der ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitsbereich: Gesamt 3967, Sabes: 1333; extern: 2634Anzahl der Personen, die sich mittlerweile haben impfen lassen: Gesamt: 1561; Sabes: 511; extern: 1050Anzahl der Personen, die zur Impfung vorgemerkt wurden: Gesamt: 657; Sabes: 324; extern: 333Anzahl der Personen, die den Impftermin wahrgenommen haben: Gesamt: 191; Sabes: 121; extern: 70Anzahl der Personen, die den Impftermin nicht wahrgenommen haben: Gesamt: 466; Sabes: 203 Extern: 263;Zugestellte Feststellungsbescheide: Gesamt: 156; Sabes: 144; extern. 12NB: Aufgrund der vielen beteiligten Akteure (Autonome Provinz Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Berufskammern, verschiedene Arbeitgeber, u.a.m.) und der Tatsache, dass die betroffenen Personen sich jederzeit zur Impfung anmelden können, sind die Daten als vorläufig zu betrachten.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 1. Juli) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen: 446.326 (+27.446)Erstdosis: 270.657 (+5.796)Zweitdosis: 175.669 (+21.650)vollständig geimpfte Personen: 197.976 (+22.819)Impfungen nach Gruppen:Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 27.617Zweitdosis: 25.582Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 37.547Zweitdosis: 26.444Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 43.688Zweitdosis: 29.874Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 55.535Zweitdosis: 45.830Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 43.524Zweitdosis: 29.468Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 28.982Zweitdosis: 9991Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 25.646Zweitdosis: 7508Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 6928Zweitdosis: 970Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 1190Zweitdosis: 2Besonders gefährdete Personen und CaregiverDiese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 PersonenErstdosis: 18.308Zweitdosis: 13.112Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:Altersgruppe80+: 82,4 Prozent70+: 81,6 Prozent60+: 75,1 Prozent50+: 66,8 Prozent40+: 60,4 Prozent12-39: 39,5 ProzentPfizer BioNTechErstdosis: 175.472Zweitdosis: 126.970abgeschlossene Impfzyklen: 72,4 ProzentModernaErstdosis: 27.293Zweitdosis: 19.223abgeschlossene Impfzyklen: 70,4 ProzentVaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.366Zweitdosis: 29.476abgeschlossene Impfzyklen: 48,8 ProzentJohnson & JohnsonErstdosis: 7526abgeschlossene Impfzyklen: 100 Prozent(05.07. – 19.07.2021)Pfizer BioNTech: 49.140 DosenModerna: 12.430 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 11.550 DosenJohnson & Johnson: 1700 DosenInsgesamt: 74.820 Dosen

sabes