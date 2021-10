So impft Südtirol: Der aktuelle Überblick

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer betont, dass „die Coronaschutzimpfung einerseits der bequemste Weg ist, den Green Pass zu erhalten, der ja ab 15. Oktober für alle Arbeitnehmer verpflichtend sein wird.Andererseits ist sie aber auch die wirkungsvollste Methode, um dieser Pandemie ein Ende zu bereiten. Wenn wir uns die Hospitalisierungsrate ansehen, wird evident, dass die Impfungen sehr gut wirken. Schwere Krankheitsverläufe betreffen derzeit nur Ungeimpfte.“Im Laufe der vergangenen Woche haben insgesamt 10.450 Menschen eines der verschiedenen Impfangebote des Sanitätsbetriebes wahrgenommen. In Südtirol ist mittlerweile insgesamt 671.297 Mal gegen das Coronavirus geimpft worden, seit vergangenem Freitag sind somit 10.450 Impfungen dazugekommen. 344.339 Personen gelten mit Stichtag 07. Oktober als vollständig immunisiert, das sind 64,4 Prozent der Gesamtbevölkerung oder 73,4 Prozent der impfbaren Bevölkerung des Landes.Im Zeitraum vom 30. September bis 7. Oktober hat man 5647 Erstdosen verimpft. 363.840 Personen, das sind 68 Prozent der Gesamtbevölkerung oder 77,5 Prozent der impfbaren Bevölkerung, haben bis jetzt zumindest eine Impfdosis erhalten. Seit letzter Woche sind auch 1177 Impfdosen als Auffrischungsimpfung verabreicht worden. Wie bereits mitgeteilt, wird ab sofort Menschen über 80 Jahren und gesundheitlich gefährdeten Personen eine Auffrischungsimpfung angeboten, um diese Risikogruppen weiterhin wirkungsvoll gegen eine Covid-Infektion zu schützen.Landesrat Thomas Widmann verweist darauf, dass die Impfzahlen angesichts des nahenden Winters noch höher werden müssen: „Wir stehen am Beginn der kälteren Jahreszeit, in der das Virus bekanntlich leichteres Spiel hat. Zudem halten wir uns alle wieder vermehrt in Innenräumen auf, wo ein Großteil der Infektionen stattfindet. Trifft das Virus auf geimpfte Menschen, so hemmt das seine Weiterverbreitung. Deshalb bleibt es ein prioritäres Anliegen, mit vielfältigen und attraktiven Impfangeboten die Durchimpfungsrate weiter zu erhöhen und weitere Einschränkungen im Winter bestmöglich zu vermeiden“.Ganz in diesem Sinne bietet der Sanitätsbetrieb zahlreiche Möglichkeiten an, sich die Impfung möglichst bequem und unkompliziert abzuholen.Am Samstag den 9. Oktober halten die beiden Impfbusse in Kiens und St. Leonhard in Passeier, am Montag den 11. Oktober werden Terenten und St. Ulrich angesteuert. Auch am morgigen Samstag, den 9. Oktober ist es wieder möglich, in Bozen eine Shopping-Tour im Einkaufzentrum Twenty mit der Coronaschutzimpfung zu kombinieren.Impfen ohne vorherige Anmeldung ist am Samstag in den Impfzentren von St. Martin in Passeier, Brixen, Bruneck und St. Martin in Thurn möglich. Am Sonntag 10. Oktober gibt es im Pustertal ein Impfangebot in Montal – St. Lorenzen. Am Montag den 11. Oktober werden Offene Impftage in den Impfzentren Julia in Meran und Neue Klinik in Bozen abgehalten.In den Impfzentren können Impftermine selbstverständlich auch vorgemerkt werden.Der aktuelle Impfreport - die wichtigsten Daten in Kürze Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 07.10.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.(im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 671.297 (+10.450)Erstdosis: 363.840 (+5647)Zweitdosis: 304.957 (+3626)Drittdosis: 2500 (+1177)vollständig geimpfte Personen: 344.339 (+4602)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 29.015Zweitdosis: 26.884Drittdosis: 384Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 40.568Zweitdosis: 36.246Drittdosis: 709Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 49.505Zweitdosis: 42.989Drittdosis: 607Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 67.865Zweitdosis: 58.056Drittdosis: 477Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 57.887Zweitdosis: 47.997Drittdosis: 191Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 46.769Zweitdosis: 36.539Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 45.679Zweitdosis: 35.913Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242PersonenErstdosis: 16.489Zweitdosis: 12.890Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 10.063Zweitdosis: 7.443Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden: Altersgruppe 80+: 86,3%; 70+: 87,6%; 60+: 84,5%; 50+: 80,8%; 40+: 78,8%; 12-39: 71,2%.Pfizer BioNTechErstdosis: 258.404Zweitdosis: 228.904Drittdosis: 2.500ModernaErstdosis: 32.911Zweitdosis: 30.488Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.450Zweitdosis: 45.565Johnson & JohnsonErstdosis: 12.075

