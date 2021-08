So impft Südtirol: Die aktuellen Daten

Mit einer Gesamtzahl von 562.004 verabreichten Impfdosen kamen mit Stand gestern (05. August) im Vergleich zur vergangenen Woche 21.015 Impfungen dazu. Seit letzter Woche wurden 14.232 Menschen zum ersten Mal geimpft und 6783 Menschen erhielten im gleichen Zeitraum die zweite Impfdosis.Mittlerweile ist etwas mehr als die Hälfte, nämlich genau 52,4 Prozent, der Altersklasse der Personen von 12-39 Jahren gegen eine Infektion geschützt, rechnet man auch jene, die sich zu einem Termin vorgemerkt haben und jene, die in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden, hinzu. Bei den älteren Jahrgängen sind mit 68,0 Prozent (40-49 Jährige), 72,6 Prozent (50-59 Jährige), 79,6 Prozent (60-69 Jährige), 84,7 Prozent (70-79 Jährige) sowie 84,0 Prozent bei den Über-80-Jährigen etwas höhere Durchimpfungsraten zu verzeichnen.Die Impfbusse leisten einen wichtigen Beitrag zum Impffortschritt. Seit Dienstag 3. August sind nun 4 Impfbusse im ganzen Land unterwegs. Seit dem Start der Impfbusaktion haben sich insgesamt 13.955 Südtirolerinnen und Südtiroler in einem der als Impfzentrum umfunktionierten Busse impfen lassen. Im ersten Impfbus wurden bisher 5.726 Impfungen verabreicht, im zweiten Impfbus 5.098 und im dritten Impfbus 2689. Bus Nummer 4, der jüngste Zuwachs der bunten Flotte, wird am Samstag 6. August beim Einkaufzentrum Twenty in Bozen halten. Im vierten Impfbus wurde mit Stand gestern 5. August immerhin schon 442 Mal gegen Corona geimpft.Auch im Rahmen der Initiative „Impfen vor Ort“ werden weiterhin zahlreiche Termine ohne Vormerkung angeboten. Am Samstag 7. August wird in Kaltern, Brixen und in St. Martin in Passeier geimpft, am 8. August in Abtei und Brixen. Alle Impftermine ohne Vormerkung sind unter www.coronaschutzimpfung.it ersichtlich.Landesrat Thomas Widmann unterstreicht: „Das Angebot zum Impfen ohne Voranmeldung und vor Ort kommt gut an, wie man zum Beispiel diese Woche in Wolkenstein sehen konnte. Die gestiegene Impfbereitschaft der Bevölkerung ist enorm wichtig in Hinblick auf den kommenden Herbst. Je mehr Südtirolerinnen und Südtiroler sich noch impfen lassen, desto wahrscheinlicher können wir unsere wiedererlangten Freiheiten beibehalten.“Generaldirektor Florian Zerzer erinnert daran, dass „nur der Abschluss der kompletten Impfserie einen deutlichen Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus darstellt. Darüber hinaus genießen Geimpfte, durch den Erhalt des GreenPass ab heute wieder mehr Freiheiten. Der Sanitätsbetrieb kommt den Südtirolerinnen und Südtirolern weiterhin mit zahlreichen niederschwelligen Impfangeboten sehr entgegen.“Geimpft werden alle Bürgerinnen und Bürger ab 12 Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen. Alle für die Impfung benötigten Formulare finden Sie hier: https://www.coronaschutzimpfung.it/de/downloadsImpfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 562.004 (+21.015)Erstdosis: 312.480 (14.232)Zweitdosis: 249.524 (+6.783)vollständig geimpfte Personen: 280.152 (+9.365)Impfungen nach GruppenPersonen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 28.255Zweitdosis: 26.135Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 39.167Zweitdosis: 34.785Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 46.662Zweitdosis: 40.321Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 61.022Zweitdosis: 51.496Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 49.998Zweitdosis: 39.824Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 37.074Zweitdosis: 25.787Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 35.344Zweitdosis: 23.292Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 11.180Zweitdosis: 6.484Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 3778Zweitdosis: 1400Besonders gefährdete Personen und CaregiverDiese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 PersonenErstdosis: 18.531Zweitdosis: 13.411Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:Altersgruppe 80+: 84,0%; 70+: 84,7%; 60+: 79,6%; 50+: 72,6%; 40+: 68,0%; 12-39: 52,4%.Impfungen nach ImpfstoffPfizer BioNTechErstdosis: 212.354Zweitdosis: 176.832abgeschlossene Impfzyklen: 83,3%ModernaErstdosis: 30.413Zweitdosis: 27.366abgeschlossene Impfzyklen: 90,0%Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.416Zweitdosis: 45.326abgeschlossene Impfzyklen: 75,0%Johnson & JohnsonErstdosis: 9.297abgeschlossene Impfzyklen: 100%Erwartete Lieferungen (09.08. – 23.08.2021)Pfizer BioNTech: 54.990 DosenModerna: 27.720 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 0 DosenJohnson & Johnson: 0 DosenInsgesamt: 82.710 Dosen

lpa/stol