So impft Südtirol: Die aktuellen Zahlen

Mit Stichtag Donnerstag, 24.02 Februar, liegt die Durchimpfungsrate in Südtirol bei 78,15 Prozent. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate weiterhin bei den über 80-Jährigen, dort liegt diese nun bei 91,11 Prozent. Die Zahl der verabreichten Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen in der vergangenen Woche liegt bei 5971. Die Boosterimpfung ist weiterhin gefragt (+3583) und auch die Nachfrage bei den Zweitimpfungen hält an (+2071). Zur Erstimpfung entschlossen haben sich in der vergangenen Woche 317 Personen.Vor dem Hintergrund der abnehmenden Impfbereitschaft ruft Gesundheitslandesrat Thomas Widmann dazu auf, mit der Impfung nicht zu zögern: „Die sinkende Inzidenz ist kein Grund, mit der Impfung abzuwarten. Alle Experten teilen diese Meinung: Das Virus ist noch immer sehr stark im Umlauf und kann speziell bei Ungeimpften zu Komplikationen und Langzeitfolgen führen. Insofern macht es auf jeden Fall Sinn, sich weiterhin zu impfen, ohne auf den Herbst zu warten – denn das Virus wird bleiben.“Generaldirektor Florian Zerzer: „Auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen sinken und der Frühling bereits in der Luft liegt, ist es wichtig, dass wir mit unseren Impfbemühungen weitermachen. Besonders die Auffrischimpfung, also die sogenannte Boosterimpfung, gewährt einen guten und langanhaltenden Schutz, wie neueste Studien zeigen. Außerdem wird uns mit Novavax bald ein Imfpstoff zur Verfügung stehen, der Menschen, die bisher der Coronaschutzimpfung mit mRNA- und Vektorimpfstoffen kritisch gegenübergestanden sind, doch noch überzeugen könnte, sich jetzt impfen zu lassen.“https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.(im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.076.314 (+6.438)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.040.283 (+5973)Erstdosis: 404.498 (+317)Zweitdosis: 382.923 (+2.071)Drittdosis: 252.862 (+3585)Vollständig geimpfte Personen: 397.020 (+1496)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.027.815 (+5.971)Erstdosis: 398.269 (+317)Zweitdosis: 377.621 (+2071)Drittdosis: 251.925 (+3583)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.363 (+10)Zweitdosis: 30.047 (+113)Drittdosis: 25.991 (+63)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.286 (+9)Zweitdosis: 41.264 (+140)Drittdosis: 33.805 (+136)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.451 (+16)Zweitdosis: 50.795 (+219)Drittdosis: 40.401 (+199)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 72.792 (+32)Zweitdosis: 69.885 (+339)Drittdosis: 51.211 (+464)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 60.880 (+25)Zweitdosis: 57.767 (+156)Drittdosis: 38.474 (+538)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.684 (+32)Zweitdosis: 47.550 (+169)Drittdosis: 26.648 (+653)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.135 (+48)Zweitdosis: 54.967 (+215)Drittdosis: 29.105 (+1022)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.189 (+46)Zweitdosis: 24.995 (+210)Drittdosis: 7.227 (+510)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 7.717 (+99)Zweitdosis: 5.653 (+510)Drittdosis: 0 (+0)In der Provinz ansässige Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden80+ Jahre: 91,11 Prozent70+: 90,84%60+: 88,95%50+: 84,51%40+: 79,80%30+: 78,32%18+: 79,58%5 - 17: 44,88%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,14%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.049Zweitdosis: 272.843Drittdosis: 94.059ModernaErstdosis: 41.373Zweitdosis: 58.525Drittdosis: 158.799Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.185Zweitdosis: 45.589Drittdosis: 2Johnson & JohnsonErstdosis: 12.012Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 7688Zweitdosis: 5801Drittdosis: 0

stol/sabes