So viele Südtiroler haben sich bislang gegen Corona impfen lassen

Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren steigt kontinuierlich an. Laut aktueller Zahlen vom 10.03.2022 beträgt diese nun 78,43 Prozent. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 3351 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Das Gros der verabreichten Impfdosen betraf Booster-Impfungen (2340), gefolgt von Zweitdosen (811) und Erstdosen (200).Gesundheitslandesrat Thomas Widmann: „Uns muss klar sein, dass das Virus unter uns bleibt und auch künftig noch viele Menschen anstecken wird. Deshalb bleibt der Impfschutz weiterhin so wichtig: Wir schützen damit uns selbst vor schwerer Erkrankung und den häufig beobachteten Langzeitfolgen, aber auch andere Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Kinder unter 5 Jahren, solange für diese noch keine Impfstoffe zugelassen sind.“Generaldirektor Florian Zerzer: „Ich kann nicht anders, als immer wieder zu betonen, dass die Impfung weiterhin das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Pandemie darstellt. Wir können und dürfen uns noch nicht sicher fühlen, das Virus ist weiterhin unter uns, die Pandemie noch nicht überstanden. Deshalb: Lassen Sie sich bitte impfen oder boostern, falls Sie das noch nicht getan haben. Es ist wichtig.“Alle Impftermine gibt es hier. Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.085.118 (+3.736)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.048.404 (+3.351)Erstdosis: 405.023 (+200)Zweitdosis: 385.231 (+811)Drittdosis: 258.150 (+2.340)Vollständig geimpfte Personen: 398.476 (+437)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.035.590 (+3345)Erstdosis: 398.685 (+198)Zweitdosis: 379.821 (+811)Drittdosis: 257.084 (+2.336)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.384 (+9)Zweitdosis: 30.157 (+24)Drittdosis: 26.118 (+60)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.307 (+7)Zweitdosis: 41.395 (+44)Drittdosis: 33.978 (+73)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.490 (+14)Zweitdosis: 51.012 (+76)Drittdosis: 40.729 (+131)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 72.894 (+35)Zweitdosis: 70.306 (+154)Drittdosis: 51.928 (+327)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 60.956 (+26)Zweitdosis: 58.006 (+99)Drittdosis: 39.274 (+342)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.742 (+28)Zweitdosis: 47.798 (+92)Drittdosis: 27.637 (+427)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.177 (+23)Zweitdosis: 55.260 (+118)Drittdosis: 30.489 (+614)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.257 (+31)Zweitdosis: 25.294 (+111)Drittdosis: 7.996 (+365)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosis: 7.814 (+27)Zweitdosis: 6.002 (+93)Drittdosis: 1 (+1)80+: 91,34%70+: 91,01%60+: 89,14%50+: 84,81%40+: 79,94%30+: 78,53%18+: 79,80%5 - 17: 45,60%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,43%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.255Zweitdosis: 274.055Drittdosis: 96.513ModernaErstdosis: 41.383Zweitdosis: 59.234Drittdosis: 161.628Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.162Zweitdosis: 45.588Drittdosis: 3Johnson & JohnsonErstdosis: 12.016Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 7809Zweitdosis: 6180Drittdosis: 1NovavaxErstdosis: 198Zweitdosis: 1Drittdosis: 2

stol/sabes