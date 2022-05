So impft Südtirol: Die aktuellen Zahlen

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.106.597 (+964)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.068.710 (+932)Erstdosis: 406.065 (+32)Zweitdosis: 388.598 (+68)Drittdosis: 269.844 (+393)Viertdosis: 4.203 (+439)Vollständig geimpfte Personen: 400.270 (+44)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.055.135 (+927)Erstdosis: 399.449 (+32)Zweitdosis: 382.932 (+68)Drittdosis: 268.556 (+388)Viertdosis: 4.198 (+439)Impfungen an in Provinz Ansässige nach GruppenPersonen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.415 (+3)Zweitdosis: 30.273 (+7)Drittdosis: 26.539 (+48)Viertdosis: 2.705 (+351)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.329 (+1)Zweitdosis: 41.515 (+2)Drittdosis: 34.502 (+33)Viertdosis: 675 (+62)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.542 (+1)Zweitdosis: 51.336 (+3)Drittdosis: 41.534 (+52)Viertdosis: 457 (+19)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 73.051 (+5)Zweitdosis: 70.916 (+12)Drittdosis: 53.803 (+66)Viertdosis: 238 (+5)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.084 (+4)Zweitdosis: 58.488 (+9)Drittdosis: 41.008 (+52)Viertdosis: 77 (+1)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.886 (+3)Zweitdosis: 48.273 (+7)Drittdosis: 29.705 (+51)Viertdosis: 34 (+1)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.360 (+2)Zweitdosis: 55.866 (+10)Drittdosis: 33.230 (+66)Viertdosis: 16 (+0)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.391 (+5)Zweitdosis: 25.625 (+3)Drittdosis: 9.522 (+25)Viertdosis: 1 (+0)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 8.001 (+8)Zweitdosis: 6.305 (+15)Drittdosis: 1 (+0)Viertdosis: 0 (+0)In der Provinz ansässige Personen, die geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden80+: 91,55%70+: 91,15%60+: 89,35%50+: 85,14%40+: 80,20%30+: 78,90%18+: 80,16%5 - 17: 46,37%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,78%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.843Zweitdosis: 275.949Drittdosis: 103.048Viertdosis: 3.725ModernaErstdosis: 41.438Zweitdosis: 60.151Drittdosis: 166.787Viertdosis: 476Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.153Zweitdosis: 45.592Drittdosis: 3Viertdosis: 0Johnson & JohnsonErstdosis: 12.046Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Viertdosis: 0Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 7.993Zweitdosis: 6.490Drittdosis: 2Viertdosis: 0NovavaxErstdosis: 366Zweitdosis: 220Drittdosis: 1Viertdosis: 2