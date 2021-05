So impft Südtirol: Die aktuellen Zahlen im Überblick

Seit Donnerstag 13. Mai kann sich die Altersgruppe der 40-49-Jährigen zur Coronaschutz-Impfung anmelden.Mit Stand heute 16:00 Uhr (14. Mai) sind bereits 13.807 Impftermine vergeben worden, 88 Prozent der Anmeldungen wurden online getätigt. In Bozen wurden 5617 Termine vorgemerkt, im Gesundheitsbezirk Meran gingen 3.647 Anmeldungen ein, im Gesundheitsbezirk Brixen waren es 2.236 und in Bruneck 2.307.Bei der Altersgruppe der 50-59-Jährigen haben mittlerweile schon 63,4 Prozent einen Schutz vor dem Virus erlangt, zählt man die Anzahl der Vorgemerkten und die positiv Getesteten in den letzten 3 Monate dazu. Seit letzter Woche kamen 13.763 Menschen zwischen 50 und 59 Jahre dazu, die sich ihren ersten Stich abgeholt haben. Einige Personen dieser Altersgruppe hatten bereits früher die Impfung erhalten, da sie auch in andere Kategorien fielen.Landesrat Thomas Widmann betont, dass uns nur eine möglichst hohe Beteiligung an der Impfkampagne aus der Pandemie herausführen kann: „Nur wenn eine möglichst große Anzahl der Bevölkerung geimpft ist, kann sich das Virus nicht mehr so schnell verbreiten. Und nur so kann es uns gelingen wieder zur Normalität zurückzukommen. Aus diesem Grund ist es auch für jüngere Bevölkerungsgruppen, die das Infektionsrisiko für sich selbst vielleicht nicht so groß einschätzen, äußerst wichtig sich sofort zur Impfung anzumelden, sobald wir sie ihnen anbieten können.“Neben allen Menschen die das 40. Lebensjahr erreicht haben, können sich nach wie all jene Personengruppen, die bisher berechtigt waren (Menschen mit einer chronischen oder seltenen Erkrankung, Menschen mit Beeinträchtigungen und Careviver) zur Coronaschutz-Impfung vormerken.Angesichts der bevorstehenden Urlaubssaison wird daran erinnert, bereits bei der Vormerkung den Termin für die zweite Dosis im Auge zu behalten. Der Zeitraum zwischen 1. und 2. Dosis beträgt bei den Impfstoffen BionTech Pfizer und Moderna ca. 35 Tage und ca. 12 Wochen bei Astra Zeneca. Bei der Anmeldung werden immer Termine für die nächsten 2-3 Wochen angeboten, so dass es möglich ist, den Termin für die Zweitdosis einzuplanen.71.336 Südtirolerinnen und Südtiroler haben den Impfzyklus vollständig abgeschlossen und damit den vollen Immunschutz erlangt. 2026 davon sind, nachdem sie in den letzten 6 Monaten von einer Covid-Infektion genesen sind, bereits nach dem Erhalt von nur einer Impfdosis vollständig immunisiert. Mittlerweile sind 167.101 Personen mit der ersten Dosis geimpft und haben damit einen ersten wichtigen Schutz vor dem Virus aufgebaut.Diese Woche wurde mit der Verimpfung der Zweitdosen des Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonals begonnen, 2.076 Zweitdosen des Vakzins von AstraZeneca sind mittlerweile geimpft worden. 14 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis gilt eine Person als vollimmunisiert und erhält darüber hinaus den CoronaPass Südtirol mit der Bestätigung geimpft zu sein.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 13.05.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 237.459 (+ 25.493)Erstdosis: 168.149 (+17.914)Zweitdosis: 69.310 (+7.575)vollständig geimpfte Personen: 71.336 (+7.986)Impfungen nach GruppenPersonen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 26.544Zweitdosis: 24.085Vormerkungen: 254Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 34.714Zweitdosis: 10.269Vormerkungen: 909Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 38.557Zweitdosis: 7863Vormerkungen: 2768Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 34.228Zweitdosis: 10.114Vormerkungen: 14.781Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 15.878Zweitdosis: 8010Vormerkungen: 12.620Besonders gefährdete Personen und CaregiverDiese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 PersonenErstdosis: 17.084Zweitdosis: 8892Chronisch kranke PersonenDiese Personengruppe umfasst ca.: 52.042 PersonenErstdosis: 5708Zweitdosis: 609Schul-, Kindergarten- und UniversitätspersonalDiese Personengruppe umfasst: 21.346 PersonenErstdosis: 12.536Zweitdosis: 2536Mitarbeiter/innen des Sanitätsbetriebes(Stand vom 28.04.2021)Diese Personengruppe umfasst: 10.778 PersonenErstdosis: 9.008 PersonenZweitdosis: 7654 PersonenGesamt geimpfte Personen: 9008 (83,6 Prozent)Pfizer BioNTechErstdosis: 105.594Zweitdosis: 62.688abgeschlossene Impfzyklen: 59,4 ProzentModernaErstdosis: 13.862Zweitdosis: 4546abgeschlossene Impfzyklen: 32,8 ProzentVaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 48.693Zweitdosis: 2076abgeschlossene Impfzyklen: 4,3 ProzentErwartete Lieferungen (17.05. – 31.05.2021)Pfizer BioNTech: 63.280 DosenModerna: 15.730 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 13.750 DosenJohnson & Johnson: 3100 DosenInsgesamt: 95.760 Dosen

stol/sabes