So impft Südtirol – gegen Corona und die Grippe

Die Nachfrage nach der Coronaschutz-Impfung ist in der vergangenen Woche stark angestiegen, wobei besonders die zweite Booster-Impfung mit dem an die Omikronvarianten B.A4 und B.A.5 angepassten Impfstoff besonders gefragt war.Insgesamt sind in der vergangenen Woche 2.410 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht worden. Davon waren 9 Erstdosen, 17 Zweitdosen, 237 Drittdosen und 2.138 Viertdosen.Insbesondere Risikopatienten wird die Auffrisch-Impfung dringend empfohlen. Seit kurzem steht diese der gesamten Bevölkerung ab 12 Jahren zur Verfügung, sofern die letzte Impfung bzw. Infektion mindestens 120 Tagen zurückliegt.(Stand: 13.10.2022)(im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.131.426 (+2445)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.093.388 (+2.410)Erstdosis: 406.209 (+9)Zweitdosis: 389.040 (+17)Drittdosis: 275.209 (+237)Viertdosis: 22.903 (+2.138)Vollständig geimpfte Personen : 400.555 (+5)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.077.934 (+2397)Erstdosis: 399.349 (+9)Zweitdosis: 383.017 (+17)Drittdosis: 272.848 (+235)Viertdosis: 22.696 (+2.127)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.457 (+0)Zweitdosis: 30.315 (+1)Drittdosis: 27.145 (+19)Viertdosis: 8.360 (+404)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.357 (+1)Zweitdosis: 41.549 (+1)Drittdosis: 35.103 (+57)Viertdosis: 7.113 (+587)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.573 (+0)Zweitdosis: 51.399 (+1)Drittdosis: 42.151 (+40)Viertdosis: 5.276 (+520)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 73.030 (+1)Zweitdosis: 70.945 (+3)Drittdosis: 54.454 (+32)Viertdosis: 1.178 (+330)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 61.078 (+1)Zweitdosis: 58.549 (+1)Drittdosis: 41.648 (+25)Viertdosis: 556 (+171)Personen ab 30 JahrenDiese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.828 (+3)Zweitdosis: 48.271 (+4)Drittdosis: 30.407 (+32)Viertdosis: 249 (+74)Personen ab 18 JahrenDiese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 59.308 (+2)Zweitdosis: 55.905 (+2)Drittdosis: 34.334 (+28)Viertdosis: 138 (+42)Personen von 12-17 JahrenDiese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.442 (+0)Zweitdosis: 25.704 (+2)Drittdosis: 9.962 (+4)Viertdosis: 33 (+10)Personen von 5 - 11 JahrenDiese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 8.130 (+1)Zweitdosis: 6.402 (+2)Drittdosis: 5 (+0)Viertdosis: 0 (+0)In der Provinz ansässige Personen, die geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden80+: 91,66%70+: 91,21%60+: 89,43%50+: 85,14%40+: 80,23%30+: 78,85%18+: 80,14%5 - 17: 46,65%Gesamt (ab 5 Jahren): 78,83%Pfizer BioNTechErstdosis: 283.900Zweitdosis: 276.194Drittdosis: 106.559Viertdosis: 13.830ModernaErstdosis: 41.467Zweitdosis: 60.239Drittdosis: 167.925Viertdosis: 2.798Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.027Zweitdosis: 45.538Drittdosis: 5Viertdosis: 0Johnson & JohnsonErstdosis: 12.058Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Viertdosis: 0Pfizer BioNTech pädiatrischErstdosis: 8114Zweitdosis: 6584Drittdosis: 7Viertdosis: 0NovavaxErstdosis: 395Zweitdosis: 245Drittdosis: 3Viertdosis: 0Personen über 60 Jahre, die nur die Grippeschutz-Impfung erhalten möchten, müssen sich, bei der Einheitlichen Vormerkstelle für Prävention telefonisch vormerken (Tel. +39 0472 973 850, Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr). Schwangere benötigen keine Vormerkung. Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren erhalten ihre Grippeschutzimpfung bei den zuständigen Hygienediensten – ebenfalls nach Vormerkung bei der Einheitlichen Landesvormerkungsstelle für Prävention - Tel. +39 0472 973 850, Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 UhrAb 2. November 2022 wird dann die Grippeschutzimpfung für alle Alters- und Personengruppen ohne Einschränkungen möglich sein.