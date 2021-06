So impft Südtirol: Rund 115.000 vollständig Geimpfte

Mit Stand gestern (3. Juni) haben 233.823 Personen, also beinahe 44 Prozent der Bevölkerung Südtirols, ihren ersten Stich erhalten. 99.229 erhielten schon ihre Zweitdosis.Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen beträgt 333.052. Im Vergleich zur vorigen Woche kamen 32.126 Impfungen dazu. Damit sind 17.081 Personen mehr vollständig geimpft und die Gesamtzahl jener, die einen vollen Impfschutz erlangt haben, beträgt mittlerweile etwa 115.000.Von den 233.823 verimpften Erstdosen wurden 120.471 an Frauen und 113.352 an Männer verabreicht. Bei den insgesamt 99.229 zweiten Dosen wurden 56.334 Frauen und 42.895 Männer geimpft.Bei den Über-80-Jährigen haben nun schon 82,2 Prozent einen Schutz gegen das Coronavirus erlangt– zählt man zu den Geimpften noch jene dazu, die in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden und jene, die sich zu einem Impftermin vorgemerkt haben. Bei den 70-bis-79-Jährigen hat die Impfkampagne mittlerweile 80,3 Prozent erreicht, bei den 60-bis-69-Jährigen sind es 73,7 Prozent, bei den 50-bis-59-Jährigen 64,9 Prozent und bei den 40-bis-49-Jährigen gibt es mit 56,7 Prozent noch Luft nach oben.Bis Stand gestern (3. Juni) haben immerhin 18.801 Menschen zwischen 30 und 39 Jahren die erste Impfdosis erhalten, bei den 20-bis-29-Jährigen waren es 15.832 und bei den 16-bis-19-Jährigen 2668.Landesrat Thomas Widmann betont, dass es für Menschen aller Altersgruppen wichtig sei, sich zu einem Impftermin anzumelden. „Auch wenn die Infektionszahlen derzeit erfreulich niedrig sind, ist die Pandemie noch nicht zu Ende. Nur mit Hilfe der Impfung können wir einen entspannten Sommer erleben und dem Herbst mit Zuversicht entgegenblicken.“Generaldirektor Florian Zerzer erinnert insbesondere die jüngeren Jahrgänge daran, das Virus nach wie vor ernst zu nehmen: „Eine Infektion mit dem Coronavirus kann auch bei jungen Menschen unerwartete Symptome und langwierige Folgeschäden haben. Durch die Impfung hingegen wird kontrolliert ein Schutz vor dem Virus aufgebaut. Und nur wenn die breite Bevölkerung immunisiert ist, können wir einen weitgehend normalen Sommer, möglichst ohne Clusterbildungen, erleben.“Seit Donnerstagmittag (3. Juni) sind Impftermine für alle ab 16 Jahren offen, wobei für Minderjährige nur der Impfstoff von Biontech und Pfizer zugelassen worden ist. Seitdem haben sich mit Stand Freitag, 14 Uhr, 623 Teenager einen Impftermin gesichert, davon 418 in Bozen, 98 in Bruneck, 54 in Meran und 53 in Brixen. 88 Prozent der Vormerkungen wurden online getätigt.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 3. Juni) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.(im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 333.052 (+ 32.126)Erstdosis: 233.823 (+19.434)Zweitdosis: 99.229 (+12.692)vollständig geimpfte Personen: 114.186 (+17.081)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 27.109Zweitdosis: 24.623Vormerkungen: 77Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 35.414Zweitdosis: 13.605Vormerkungen: 220Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 41.982Zweitdosis: 19.121Vormerkungen: 384Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 52.395Zweitdosis: 15.807Vormerkungen: 808Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 38.618Zweitdosis: 12.173Vormerkungen: 1662Personen über 30 JahreErstdosis: 18.801Zweitdosis: 7666Personen über 20 JahreErstdosis: 15.832Zweitdosis: 5630Personen von 16-18 JahrenErstdosis: 2668Zweitdosis: 603Besonders gefährdete Personen und CaregiverDiese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen Erstdosis: 18.124Zweitdosis: 11.079Chronisch kranke PersonenDiese Personengruppe umfasst ca.: 52.042 Personen Erstdosis: 9.315Zweitdosis: 1.899Pfizer BioNTechErstdosis: 144.679Zweitdosis: 79.404abgeschlossene Impfzyklen: 54,9 ProzentModernaErstdosis: 25.284Zweitdosis: 5.834abgeschlossene Impfzyklen: 23,1 ProzentVaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 59.569Zweitdosis: 13.991abgeschlossene Impfzyklen: 23,5 ProzentJohnson & JohnsonErstdosis: 4.291Erwartete Lieferungen (07.06. – 21.06.2021)Pfizer BioNTech: 74.880 DosenModerna: 10.120 DosenVaxzevria (ex AstraZeneca): 11.660 DosenJohnson & Johnson: 6.250 DosenInsgesamt: 102.910 Dosen

stol/sabes