So ist die Corona-Situation in Südtirols Schulen

Gesamtzahl positiv getestete Schülerinnen und Schüler: 184Gesamtzahl positiv getestetes Schulpersonal: 10Anzahl Klassen, die nicht in Quarantäne versetzt worden sind (nur ein positiver bestätigter Fall pro Klasse und Teilnahme an den Nasenflügeltests): 92Anzahl Klassen, die in Quarantäne versetzt worden sind mit zwei oder mehr positiven bestätigten Fällen (mit Teilnahme an den Nasenflügeltests) oder mit einem bestätigten Fall (bei Nicht-Teilnahme an den Nasenflügeltests): 72

