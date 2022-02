So klappt es mit der Katzenklappe

Ist die Katzenklappe in der Tür montiert und einsatzbereit, folgt die nächste, schwierigere Aufgabe: Jetzt muss die Katze erst einmal verstehen, dass die Klappe etwas für sie ist und wie sie funktioniert. Während die meisten Samtpfoten die Tür in die Freiheit schon nach kurzer gerne nutzen, ist es längst nicht bei allen Katzen so einfach.