Wie es wirklich mit der Medienkompetenz in Südtirol bestellt ist, stand am Freitag bei einer Tagung des Landesbeirats für Kommunikationswesen im Mittelpunkt. Vorgestellt wurde dabei unter anderem auch das Forschungsprojekt „MeKos“ von Eurac Research, das den Umgang mit Medien in der Südtiroler Bevölkerung genauer unter die Lupe nimmt.<BR \/><BR \/>„Bei den bisherigen Daten des Landesstatistikinstituts können beispielsweise Altersunterschiede die Ergebnisse verfälschen. Außerdem fehlen Informationen, ob sich Menschen der Risiken der Mediennutzung bewusst sind und ob sie angesichts der jüngsten Entwicklungen rund um KI potenzielle Gefahren erkennen“, erklärt Beate Aufderklamm, Junior Researcher und Projektverantwortliche bei Eurac Research, bei der Vorstellung der Studie.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390005_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erste Ergebnisse zeigen bereits, wie vielfältig die Herausforderungen im Umgang mit Medien sind. „Vor allem digitale Medien stellen heute eine unendliche Menge an Inhalten zu jeder Zeit zur Verfügung. Das Smartphone wird dabei als unverzichtbarer Begleiter im Alltag wahrgenommen“, gibt Aufderklamm zu bedenken. Gleichzeitig falle es den Befragten nicht immer leicht, verlässliche Informationen von fragwürdigen Inhalten zu unterscheiden. Auch die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung könne besonders für ältere Menschen zur Hürde werden. Drei Beobachtungen ziehen sich dabei durch sämtliche Ergebnisse: Medien werden unterschiedlich genutzt, abhängig von Alter, Wohnort oder Sprache. Gleichzeitig sind sie längst in alltägliche Abläufe eingebunden und damit für viele Menschen unerlässlich. Um diese Unterschiede und Herausforderungen noch genauer zu erfassen, soll die bisherige qualitative Erhebung im kommenden Jahr durch quantitative Befragungen ergänzt werden.<BR \/><BR \/>Dass für die Vermittlung von Medienkompetenz neben Schulen und der Wissenschaft auch die Politik gefordert ist, ergänzte Vize-Landtagspräsident Arnold Schuler. „Schlagzeilen haben entsprechende Effekte. Das Potenzial und die Risiken von KI oder Social Media werden auch für politische Akteure immer wichtiger“, sagt Schuler. Mit der Digitalisierung sei eine neue Welt entstanden, in der Quellen nicht immer überprüft werden könnten. Medienkompetenz sei angesichts dessen das Gebot der Stunde.