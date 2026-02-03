Damit es auch weiterhin sicher durch die restlichen Winterwochen kommt, sollte es winterfest sein. Kfz-Mechaniker Gerold Steger rät daher zu regelmäßigen Winterchecks, um den Kältegrad des Kühlmittels sowie des Scheibenwischwassers zu kontrollieren. „Dieser sollte mindestens zwischen minus 20 bis minus 25 Grad Celsius liegen“, so Steger. <h3>\r\nThermoschutz statt Wolldecken<\/h3>Wer sein Auto bei den aktuellen Temperaturen zudem im Freien abstellt, kennt das morgendliche Eiskratzen nur zu gut. Wie Steger weiß, kann man durch die richtige Abdeckung aber schon einiges präventiv leisten: „Der Thermoschutz für die Windschutzscheibe sorgt dafür, dass sich Eiskristalle nicht richtig absetzen können.“ Materialien wie einfache Decken seien weniger geeignet, da sie aufgrund der Feuchtigkeit aufquellen und im schlimmsten Fall sogar an der Scheibe kleben bleiben können. „Damit das Auto nicht von innen gefriert, gehören nasse Abdeckungen auch nicht in den Kofferraum“, weiß Steger.<h3>\r\nMotor niemals auf Standgas laufen lassen<\/h3> Falls sich dennoch Eiskristalle auf der Autoscheibe festsetzen, empfiehlt der Experte, einen dafür vorgesehenen Eiskratzer zu verwenden. Es gibt auch Autobesitzer, die das Eis mit Aluminiumschaufeln abkratzen. Davon rät der Experte dringend ab, da die Windschutzscheibe beschädigt werden kann. Sprays zum Enteisen der Scheiben sind zum einen teuer, zum anderen entsteht bei häufiger Nutzung ein Schmierfilm auf der Scheibe. Daher gilt: im Notfall ja, in der Regel nein. Auf keinen Fall sollte heißes Wasser zum Einsatz kommen. Durch den Thermoschock kann die Scheibe zerspringen. „Das Auto bei Kälte auf Standgas zu starten, ist ebenfalls ein absolutes No-Go. Dabei wird der Motor nicht richtig geölt – und nicht zuletzt ist es auch verboten“, so Steger. Noch ein guter Tipp sei es, die Scheibenwischer aufzuklappen, damit sie nicht festfrieren und sich beim einschalten das Gummi löst.<h3>\r\nSchnee immer vom Dach entfernen<\/h3>Bei Schneefall hat der Mechaniker ebenfalls einige Tipps parat: „Schnee muss vom Dach entfernt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass er beim Bremsen über die Windschutzscheibe rutscht und die Sicht einschränkt.“ Auf der Heckscheibe kann herabfallender Schnee zudem den Scheibenwischer belasten und abreißen. Egal, wie man die Scheiben nun frei von Schnee und Eis hält: Wichtig ist, dass Windschutz-, Seiten- und Heckscheiben komplett freigeräumt werden. „Ist das Sichtfeld eingeschränkt und man fährt trotzdem los, drohen saftige Strafen“, warnt Steger.