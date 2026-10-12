Veröffentlicht hat das Ranking die italienische Tageszeitung „Il Sole 24 Ore“.<BR \/><BR \/>Mit 3.374,9 Anzeigen je 100.000 Einwohner belegt die Provinz Bozen den 46. Platz, während Trient mit 3.146,4 Anzeigen auf Rang 55 liegt. In Südtirol wurden 2025 insgesamt 18.297 Straftaten angezeigt, im Trentino waren es 17.264.<BR \/><BR \/>Beide Provinzen liegen damit deutlich hinter Mailand, das die Rangliste mit 7.017 Anzeigen je 100.000 Einwohner anführt. Es folgen Florenz mit 6.374 und Rom mit 6.094 Anzeigen je 100.000 Einwohner.<BR \/>2025 wurden in Südtirol 434 ausländische Staatsangehörige angezeigt, festgenommen oder angehalten. 5,5 Prozent davon waren Minderjährige. Im Trentino lag die Zahl in dieser Kategorie bei 479 Personen, der Anteil der Minderjährigen bei 5,9 Prozent.<BR \/><BR \/>Besonders häufig registrierten die Behörden in Südtirol Diebstähle: Mit 7.373 Anzeigen beziehungsweise 1.360 Fällen je 100.000 Einwohner machen sie einen erheblichen Anteil der erfassten Delikte aus. Zudem wurden 1.358 Fälle von Sachbeschädigung registriert. Bei vorsätzlichen Körperverletzungen zählte die Polizei 745 Fälle, bei Bedrohungen waren es 629. Hinzu kamen 257 Fälle von Körperverletzungen durch Schläge.<BR \/>Auffällig sind die Platzierungen bei bestimmten Deliktgruppen: Bei Drogendelikten auf Rang elf. In dieser Kategorie wurden insgesamt 397 Anzeigen erfasst, was 73,2 Fällen je 100.000 Einwohner entspricht. <BR \/><BR \/>Bei sexuellen Übergriffen registrierten die Behörden 75 Fälle. Deutlich besser schneidet Bozen bei Internetbetrug und Computerkriminalität ab. Mit 1.663 Anzeigen wegen Betrugs und Internetbetrugs liegt die Provinz auf Rang 105 und damit auf einem der hinteren Plätze, noch vor Barletta in Apulien. Das entspricht 306,8 Fällen je 100.000 Einwohner. Bei sonstigen Computerstraftaten wurden 93 Fälle verzeichnet. Bei den Tötungsdelikten registrierten die Behörden einen vorsätzlichen Mord und fünf versuchte Tötungsdelikte. Neun Anzeigen entfielen auf tödliche Verkehrsunfälle.<BR \/><BR \/>Die Zahl der angezeigten Straftaten in Italien ist 2025 erstmals seit vier Jahren wieder gesunken. Landesweit registrierten die Behörden rund 2,36 Millionen Delikte - 1,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Gleichzeitig konzentriert sich die Kriminalität weiterhin stark auf die großen Städte. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Kriminalitätsindex von Il Sole 24 Ore hervor.<BR \/><BR \/>Der landesweite Rückgang ist vor allem auf die sinkende Zahl der Diebstähle zurückzuführen. Sie nahm im Jahresvergleich um rund 62.000 Fälle ab. Insgesamt wurden 2025 knapp eine Million Diebstähle angezeigt. Auch die Zahl der Raubüberfälle ging zurück. Gleichzeitig verzeichneten die Behörden mehr Internetbetrug und Computerkriminalität, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Erpressungen. Die vorläufigen Daten für das erste Halbjahr 2026 weisen ebenfalls auf einen Rückgang hin: Die Zahl der angezeigten Straftaten lag demnach um 9,9 Prozent unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.<BR \/><BR \/>Mailand liegt mit mehr als 7.000 angezeigten Straftaten je 100.000 Einwohner weiterhin an der Spitze. Florenz folgt mit 6.374 Anzeigen je 100.000 Einwohner. In Rom gingen die Anzeigen 2025 um 5,3 Prozent zurück, in Turin um 4,3 Prozent. Auch in Bologna wurde ein leichter Rückgang verzeichnet.<BR \/><BR \/>Die Rangliste verdeutlicht zugleich, dass sich die Kriminalitätsentwicklung regional unterschiedlich gestaltet. Während zahlreiche Provinzen im Süden sinkende Zahlen meldeten, stiegen die Anzeigen in mehreren lombardischen Provinzen. Den stärksten prozentualen Anstieg verzeichnete Aosta mit 15,1 Prozent.