So läuft der Skibetrieb mit Corona-Regeln

Während in vielen Südtiroler Skigebieten die Vorbereitungen für die anstehende Wintersaison auf Hochtouren laufen, haben die Lifte in Sulden und der Alpin Arena Schnals schon seit etwa einem Monat geöffnet. Dort habe man die Erfahrung gemacht, dass Skifahren auch in Zeiten von Corona funktionieren kann, erklärt der Präsident der Ortler Skiarena Erich Pfeifer.