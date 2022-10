So liest Südtirol

Überraschend: Jugendliche lesen häufiger Bücher

Junge Frauen lesen mehr als junge Männer

Anlässlich des Tages der Bibliotheken 2022 am 24. Oktober veröffentlicht das ASTAT einige Daten über das Lesen von Büchern in Südtirol.Laut der Erhebung ist der Anteil der Leser in Südtirol höher als auf gesamtstaatlicher Ebene und entspricht dem Durchschnitt Norditaliens. Demnach schätzt das Institut, dass 2021 48 Prozent der Südtiroler Bevölkerung ab 6 Jahren in den 12 Monaten vor der Erhebung mindestens ein Buch gelesen haben (nicht aus Studien- oder Arbeitsgründen).Die Lesefrequenz der Personen, die Bücher lesen, ist bei 22% stark (mindestens 12 Bücher pro Jahr), bei 46% mittel (zwischen 4 und 11 Bücher pro Jahr) und bei den übrigen 32% niedrig (zwischen einem Buch und 3 Büchern pro Jahr). Auf die Gesamtbevölkerung betrachtet sind 11% „Leseratten“ (min. 12 Bücher im Jahr), 22% lesen zwischen 4 und 11 Bücher, 15% 1 bis 3 Bücher.In den vergangenen 10 Jahren ist der Anteil der Personen mit einer mittleren und niedrigen Lesefrequenz insgesamt gesunken, während der Anteil der Personen mit starker Lesefrequenz gleich geblieben ist.Laut der vom ASTAT im Jahr 2021 durchgeführten Südtiroler Jugendstudie haben 79% der 14- bis 25- Jährigen in den zwölf Monaten vor der Befragung mindestens ein Buch gelesen. Die Lesefrequenz der jungen Leserschaft ist bei 13% stark, bei 39% mittel und bei 48% niedrig.Der Anteil der Leser mit einer starken Lesefrequenz ist gegenüber 2016 gesunken, wie auch die Anzahl der durchschnittlich in einem Jahr gelesenen Bücher (4,7 gegenüber 5,6).Junge Frauen lesen mehr als junge Männer. 15% der Frauen und 5% der Männer in den Altersklassen zwischen 14 und 25 Jahren geben an, mindestens 12 Bücher im Jahr vor der Erhebung gelesen zu haben, während 11% der Frauen und 30% der Männer kein einziges Buch gelesen haben. Somit ist bei den Frauen die Anzahl der in einem Jahr durchschnittlich gelesenen Bücher höher als bei den Männern (6,4 gegenüber 3,2).Das Nichtlesen von Büchern steigt mit dem Alter. In der Altersstufe 14-17 Jahre machen die Nichtleser 14% aus, bei den 18- bis 21-Jährigen 22% und bei den 22-bis 25-Jährigen 26%.Nur kleine oder statistisch nicht signifikante Unterschiede werden hingegen bei der Betrachtung nach Muttersprache und Wohngebiet beobachtet.