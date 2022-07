So schnell kann ein Auto zum lebensgefährlichen Backofen werden So schnell kann ein Auto zum lebensgefährlichen Backofen werden

Es ist vor allem in den zentraleren Landesteilen fast kaum mehr auszuhalten: Die Sonne brennt, der Schweiß perlt, und in vielen Städten ist wegen der tropischen Temperaturen auch nachts nicht an Schlaf zu denken. Die Rekorde purzeln bereits, doch es geht noch heißer – vermutlich gleich heute.