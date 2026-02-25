Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) gibt Tipps, wie man sein Zuhause am besten schützt. <BR \/>Klimaforscher beobachten seit Jahren eine Zunahme an intensiven Niederschlagsereignissen. Lokale Unwetter sind längst nicht mehr nur Ausnahmefälle. Besonders gefährdet sind dicht bebaute Gebiete mit vielen versiegelten Flächen, auf denen das Wasser nicht versickern kann. Auch Hanglagen sind problematisch, da hier Wasser rasch abfließt und Muren auslösen kann. <BR \/><BR \/>Die Verbraucherzentrale warnt: Bei Starkregen kann Wasser aus überlasteten Dachrinnen und Straßenkanälen zurück in Höfe oder Keller laufen. Es drohen Kurzschlüsse durch überflutete Außensteckdosen oder Technikräume. Wasser kann auch durch Terrassen- oder Eingangstüren eindringen und überlaufende Bäche angrenzende Grundstücke fluten.<h3>\r\nViele Schäden lassen sich vermeiden<\/h3>„Viele Schäden ließen sich vermeiden, wenn frühzeitig bauliche Maßnahmen getroffen würden“, erklärt VZS-Energieberaterin Christine Romen. Sie rät: <BR \/>- Gefälle vom Haus weg planen, damit Wasser nicht Richtung Gebäude fließt.<BR \/>- Rückschlagklappen installieren, um Rückstau aus der Kanalisation zu verhindern.<BR \/>- Abdichtungen und Erhöhungen an der Grundstücksgrenze sowie bei Eingängen, Lichtschächten und Haustechnikräumen anbringen.<BR \/>- Regenwasser mit Rohren umleiten, um Niederschlagswasser gezielt von gefährdeten Bereichen wegzuleiten.\r\n<BR \/>- Wartungsfreundliche und zugängliche Schutzsysteme einplanen.<BR \/>- Versickerungsflächen schaffen, etwa durch Rasengittersteine, Grünflächen oder begrünte Dächer.<BR \/>- Für tiefer liegende Räume wie Keller oder Waschküchen eine Rückstausicherung einbauen. <h3>\r\nWasser im Anmarsch<\/h3>Ist das Wasser bereits im Anmarsch, helfen laut VZS kurzfristige Schutzmaßnahmen:<BR \/>- Sandsäcke oder Barrieren vor Türen und Kellerabgängen legen.<BR \/>- Abflussöffnungen, Bodenabläufe und Toiletten in tiefer liegenden Räumen abdichten oder abdecken, um das Eindringen von Abwasser aus der Kanalisation zu verhindern.<BR \/>- Wertgegenstände erhöht lagern (mindestens 20 cm über dem Boden).<BR \/>- Wichtige Dokumente oder Erinnerungsstücke in wasserdichten Behältern verwahren.