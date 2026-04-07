Das Treffen fand in der Kaserne der Carabinieri in Brixen statt, wie aus einer Aussendung hervorgeht. Ziel des Austauschs zwischen den Beamten und den Vertreterinnen des Anti-Gewalt-Zentrums war es, die Zusammenarbeit zu intensivieren und die Vorgehensweisen im Rahmen des „Codice Rosso“ weiter zu optimieren.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stand eine zunehmend verbreitete Form von Gewalt: die digitale Kontrolle durch Partner oder Ex-Partner. Dabei werden Bewegungen und Kommunikation der Betroffenen häufig über Smartphones oder andere Geräte überwacht.<h3>\r\nSo erkennen Sie digitale Überwachung<\/h3>Um Betroffene besser zu schützen, gaben die Carabinieri konkrete Hinweise auf mögliche digitale Überwachung:<BR \/><BR \/>-Im Verdachtsfall sollte überprüft werden, ob auf dem Gerät ungewöhnliche Zugriffsrechte vergeben wurden.<BR \/><BR \/>-Apps, die zur digitalen Spionage genutzt werden, können sich hinter harmlosen Namen verbergen.<BR \/><BR \/>-Auch ein Blick auf aktive Sitzungen bei Konten wie Google oder Apple kann Hinweise auf unbefugte Zugriffe liefern.<BR \/><BR \/>-Ein weiterer Punkt betrifft Messaging-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal: Hier kann es sinnvoll sein, verbundene Web- oder Desktop-Sitzungen zu kontrollieren, um mögliche Mitleser auszuschließen.<BR \/><BR \/>-Zudem wurde darauf hingewiesen, dass auch physische Tracker – etwa AirTags – zur Ortung eingesetzt werden können.<h3>\r\n„Gewalt findet heute nicht mehr nur auf der Straße statt, sondern auch über unsere Smartphones“<\/h3>Diese ersten Kontrollen können laut Carabinieri einen wichtigen Schutz bieten, bis gegebenenfalls weitergehende Untersuchungen erfolgen.<BR \/><BR \/>Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Brixen betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Anti-Gewalt-Zentrum:<BR \/>„Gewalt findet heute nicht mehr nur auf der Straße statt, sondern auch über unsere Smartphones.“<BR \/><BR \/>Doch auch im digitalen Raum sei man nicht auf sich allein gestellt:<BR \/>„Unser Ziel ist es, jeder Frau nicht nur körperliche Sicherheit, sondern auch digitale Freiheit zurückzugeben.“