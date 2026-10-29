Künftig kann der Bonus auch vom Gastgewerbe und für Neubauten in Holzbauweise genutzt werden. Wer aufgrund des neuen Berechnungsmodus für Kubatur durch die Finger blickte, kann aufatmen: Die 200 Kubikmeter mehr können zusätzlich dazugebaut werden.<BR \/><BR \/>Die Verlängerung des Energiebonus ist seit März angekündigt. Eingebettet sollte sie in die Gesamtüberarbeitung der Landesverordnung zur Energieeffizienz von Gebäuden sein, zu der das Land gezwungen ist, seit die Selgas und Südtirol Gas im Februar das Verbot von Öl- und Gasheizungen vor dem Landesgericht Bozen gekippt hatten. „Dieser Teil des Textes ist fertig, muss aber zur Notifizierung nach Brüssel, was drei Monate dauert“, sagt Brunners Ressortchef Alexander Gruber. Das wäre zu spät für den Energiebonus, der zu Jahresende ausläuft.<BR \/><BR \/>„Deshalb ziehen wir den Bonus jetzt vor und schaffen Rechtssicherheit für viele, die hart darauf warten“, so Brunner. Der Rat der Gemeinden gab auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für den Text. Voraussichtlich nächste Woche kommt er laut Brunner in die Regierung.<BR \/><BR \/>Wer sein Haus energetisch saniert, darf die Baumasse bei einem Neubau, der zu mehr als 50 Prozent zu Wohnzwecken bestimmt ist, um zehn Prozent erhöhen, sofern das Haus im Klimahaus-Nature-Standard verwirklicht wird. Neu hinzu kommt die alternative Möglichkeit, das Haus in Holzbauweise zu errichten.<BR \/><BR \/>Im Bestand beträgt der Bonus 20 Prozent der Baumasse, aber auf jeden Fall 200 Kubikmeter. Er gilt für seit 4. September bestehende Gebäude, die mindestens 300 Kubikmeter umfassen. Im Mischgebiet musste das Gebäude bisher zu mehr als 50 Prozent für Wohnen, Handel, Handwerk oder Dienstleistung genutzt werden. Neu kommt jetzt im historischen Ortskern die gastgewerbliche Tätigkeit hinzu.<BR \/><BR \/>Durch die Sanierung muss die Energiebilanz des gesamten Gebäudes verbessert werden – im Regelfall in die nächste Wärmeschutzklasse. „Neu ist, dass der Bonus auf Gebäude der Wärmeschutzklasse A ausgedehnt wird, wenn sie KlimaHaus-Klasse A0 erreichen“, sagt Brunner.<BR \/><BR \/>Viele Sanierungswillige blickten beim Bonus aufgrund der neuen Kubaturberechnung von Dachböden durch die Finger. Da diese plötzlich als Kubatur zählten, wurden Baudichten überschritten und der Bonus konnte nicht mehr genutzt werden. Mit der Verordnung wird das Problem jetzt gelöst. „Auch wenn die Baumasse aufgrund der Berechnung überschritten wird, können 200 Kubikmeter netto zusätzlich zum Bestand dazugebaut werden“, so Brunner.<BR \/><BR \/>Da geschlossene Höfe bereits auf 1.500 Kubikmeter erweitert werden können, gilt für sie der Energiebonus nicht. Neu ist, dass er aber für vom geschlossenen Hof abgetrennte Gebäude zugelassen wird, die seit September 2007 bestanden haben.<BR \/><BR \/>Schon jetzt muss der Bedarf an Energie im Ausmaß von mindestens 30 Watt aus erneuerbaren Quellen abgedeckt werden. Neu ist, dass die Anlagen dazu, wie Fotovoltaik auch auf Nebengebäuden angebracht werden dürfen. Derzeit ist dies nur auf dem Gebäude erlaubt, auf das die Baukonzession läuft.<BR \/><BR \/>Definitiv geregelt werden die Wintergärten im landwirtschaftlichen Grün. „Diese können zu denselben Bedingungen verwirklicht werden wie in Wohnbauzonen“, sagt Ressortchef Gruber. Das Gebäude muss vor dem 4. September 2007 bestanden haben, 70 Prozent der Fassade des Wintergartens müssen verglast sein. Er darf mindestens neun und maximal 30 Quadratmeter umfassen.